Децентралізація – це можливість зробити в рази більше, — мер Вишневого Діков

Децентралізація повноважень та фінансів надасть можливість об’єднаним територіальним громадам суттєво збільшити будівництво та реконструкцію соціальних, транспортних та комунальних об’єктів, - заявив міський голова міста Вишневе під час он-лайн дискусії, організованої Центром соціально-політичного аналізу "Реформи".

Одним з ключових плюсів децентралізації державного управління та фінансів учасники он-лайн дискусії "Життя громад після виборів", організованої Центром соціально-політичного аналізу "Реформи", назвали збільшення можливостей об’єднаних територіальних громад.

По-перше, до цього призведе делегування до ОТГ функцій районних та обласних рад в сфері медицини, освіти, транспорту, констатував директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк.

По-друге, поєднання ресурсів призведе до ефекту синергії, - зазначив міський голова м. Вишневе у Київській області Ілля Діков. На його думку, більш значний ресурс, що будуть мати громади, об’єднавшись, дозволить сконцентруватися на побудові значущих для мешканців соціальних, інфраструктурних та комунальних об’єктів.

"Крім того, що в радах ОТГ буде більше повноважень та фінансів, вони будуть самі визначати, які школи, дитячі садки будувати – та таким чином, як вважають їх виборці. Більше того, буде можливість сконцентруватись на реалізації дійсно масштабних проектів, які потребують мешканці - підкреслив Ілля Діков. – Наприклад, у Вишневому ми кожен день спілкуємося з громадою, з мешканцями, з активістами і вже маємо розроблені проекти реконструкції шкіл №4 та №2, проекти будівлі нової міської лікарні, міського палацу культури та мистецтв. Йде підготовка спільного проекту з Північною екологічною фінансовою корпорацією NEFCO щодо модернізації системи теплопостачання та підвищення енергоефективності. В тому числі, за рахунок грантових коштів. Але, напевно, найбільший із запланованих проектів – це будівництво шляхопроводу над залізничними коліями для того, щоби з’єднати Північну та Південну сторону міста. Велика кількість планів на майбутнє не означає, що ми зараз сидимо склавши руки. 1 вересня ми відкрили новий корпус ДНЗ "Яблунька", на днях відкриваємо також старий після капітальної реконструкції. Розпочинаємо капітальний ремонт ДНЗ "Намистинка" із збільшеннями кількості дитячих груп майже в два рази. Прямо зараз ведеться будівництво нового резервуару питної води".

В ході он лайн дискусії експерти зауважили, що з різних причин не кожна ОТГ може реалізувати масштабні проекти. Так, експерт з муніципального управління Олексій Вишноградов зауважив, що перепоною до цього може бути ціла низка факторів: недостатність навіть об’єднаних та "делегованих" бюджетів, відсутність у голів ОТГ та їх команд відповідного досвіду будівництва та елементарна корупція.

Погодився з цим і директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк, який додав, "що майбутнє наразі буквально у руках виборців – саме вони обирають команди голів ОТГ та депутатів".

На думку народного депутата від "Слуги Народу" Олександра Дубинського приклади успішних кейсів, де поєднуються і можливості делегованого та об’єднаного в рамках реформи функціоналу, і досвід команд є – і один з них, це саме Вишневе.

За словами Дубинського "у Вишневому останніми роками збільшено кількість місць у дитсадках та школах, добудовано та введено в експлуатацію школу №1, збудовано та введено в експлуатацію нову сучасну дитячу поліклініку, реконструйовано та відкрито приміщення РАГСу, облаштовано більше 10 скверів та побудовано сучасні парки, реконструйовано та розширено головні дороги з міста до Києва, проведено капітальний ремонт прибудинкових територій. А чи бачили ви новий стадіон у Вишневому? Йому можуть позаздрити і у багатьох обласних центрах України".

За словами Вишнівського міського голови Іллі Дікова, якщо раніше бюджет міста складав біля 280 млн. грн, то за підрахунками експертів після впровадження децентралізації об’єднаний кошторис міста та села Крюківщина сягне близько 700 млн. "В плані розвитку інфраструктури та комфортних умов життя зробити можна буде в рази більше",- резюмували учасники дискусії кейс Вишнівської ОТГ.

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