підписатися на розсилку
28.05 28.5
32.95 33.56
˟
15 жовтня 2020, четвер, 13:19 12 Документ
Політика 2020-10-15T16:00:04+03:00
Українські Новини
В Офісі Президента форсують створення військової поліції

В Офісі Президента форсують створення військової поліції

Сергій Паламаренко
Кабінет Міністрів України, Міністерство оборони України, Збройні сили України, Армія, Поліція, Офіс Президента України, Військова поліція
Армія, Збройні сили України. Фото: znaj.ua
Армія, Збройні сили України. Фото: znaj.ua

У Міністерстві оборони розробили законопроект "Про Військову поліцію" на виконання Указу Президента. Про це йдеться в листі Міністерства оборони до Кабінету Міністрів, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

Згідно документу не названий "заступник Керівника Офісу Президента" надіслав лист Міністерству оборони, у якому йшлося про розроблення та внесення на розгляд Верховної Раду України законопроекту щодо створення в системі Міністерства оборони  Військової поліції як правоохоронного органу.

У Міноборони повідомляють, що на виконання зазначеного "завдання" було розроблено проект Закону України "Про Військову поліцію", який 2 червня 2020 року було надіслано на погодження до заінтересованих органів державної влади.

Зокрема Мінекономрозвитку, Мінцифри, СБУ, НАБУ та Мінінфраструктури погодили законопроект.

Натомість свої зауваження висловили Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, МВС, Національна гвардія, Національна поліція та ДБР.

У Міноборони підкреслюють, що в процесі узгоджувальних нарад більшість розбіжностей було врегульовано.

В останньому абзаці листа Міноборони попросило уряд порушити питання перед Офісом Президента щодо продовження строку виконання завдання до 1 жовтня 2020 року, аргументуючи своє прохання тим, що доопрацювання законопроекту з урахуванням проведених узгоджувальних процедур, проведення повторного погодження, а також подальшого проведення правової експертизи законопроекту Мін’юстом, розгляд його в Уряді потребуватиме додаткового часу.

Нагадаємо, в кінці минулого року Президент Володимир Зеленський запропонував створити Військову поліцію як "сучасний ефективний правоохоронний орган".

Більше новин про: Кабінет Міністрів України Міністерство оборони України Збройні сили України Армія Поліція Офіс Президента України Військова поліція

Офіс Президента підтверджує відсутність юридичних ...
Пожежі в Луганській області. Кабмін виділив майже ...
Зараз в армії служить майже 31 тисяча жінок, - ЗСУ...
Головнокомандувач ЗСУ Хомчак розповів, за яких умо...
Зеленський озвучив друге питання опитування 25 жовтня
В Україні знову більш як п'ять тисяч нових хворих на COVID-19 за добу
Новини
РАУ просить "Венеційську комісію" доопрацювати висновок до законопроекту про реформу судочинства 18:47
За добу в Києві закрили три школи на карантин і відправили 4 класи на "дистанційку" 18:27
Київ витратив півмільярда гривень на ремонт школи, хоча будівництво нової було б удвічі дешевше, – Попов 18:16
Борис Баум зняв свою кандидатуру з конкурсу на голову Комісії з регулювання ринку азартних ігор 18:09
Трубопровід контрабандистів. Фото: Держприкордонслужба
Одеські прикордонники знайшли підводний "спиртопровід" контрабандистів 17:48
більше новин
Кандидат від "Батьківщини" Шлапак заявила про масове звільнення медичних працівників в Україні 15:58
Подільсько-Воскресенський міст опустять на постійні опори вже наприкінці жовтня, - мер Кличко 14:54
Фонд гарантування вимагає від Рожкової відшкодувати 1,5 мільярда гривень збитків, нанесених "Платинум Банку", - ЗМІ 09:39
"За Майбутнє" вимагає повернути херсонцям пляж "Лілея" 11:41
Рожкова більше місяця не спілкується з Шевченком, - ЗМІ 12:39
більше новин
IT-лікар, телехірургія і космогеолог: в Україні назвали професії майбутнього 06:15
В Україні продовжили і посилили карантин. Що зміниться 08:29
Українці знайшли багато помилок на передвиборних білбордах кандидатів від "Слуги народу" 22:30
Wizz Air скасовує рейси з України. Куди можна буде полетіти з листопада 21:30
В Україні знову більш як п'ять тисяч нових хворих на COVID-19 за добу 09:05
більше новин
Курс валют від НБУ: після офіційного вихідного долар подорожчав
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok