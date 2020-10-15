"Слуги" і "За майбутнє" зривають вибори в Бердянську, — ЗМІ

Минулого тижня ЦВК прийняла рішення про розпуск Бердянської міської ТВК за суттєві порушення і зібрало своїм рішення новий склад комісії. У перший же день роботи новий склад повністю повторив всі порушення старої комісії. Як і минулого разу, представники від партій "Слуги народу" і "За майбутнє" - спільними зусиллями роблять все, щоб зірвати вибори в Бердянську, Запорізької області. Про це пише "КП в Україні".

Причина такої поведінки представників ТВК від цих партій в тому, що суд прийняв рішення про скасування реєстрації партії "За майбутнє" на виборах в Бердянську раду ОТГ через численні порушення при подачі документів на реєстрацію. За інформацією місцевих журналістів, координацією зриву виборів в Бердянську займаються особисто губернатор від Слуг Віталій Боговін і кандидат в мери від "За Майбутнє" Валерій Баранов. Саме останнього, а не відверто слабкого кандидата від "Слуг народу", підтримує губернатор області.



В принципі подібна ситуація у всіх містах Запорізького краю. Кандидати від "Слуг народу" виставлені відверто слабкі і явно не прохідні. В результаті - судові процеси, кримінальні справи, загроза зриву виборів. Резонанс від такого беззаконня докотився до Києва і ЦВК розігнала Тервиборчком Бердянська і прямо вказала новому складу виконати рішення суду і зняти "За майбутнє" з передвиборчої дистанції.



Оновлена ТВК прийняла присягу вранці 14 жовтня, а в ніч на 15 жовтня знову була спроба голови комісії від партії "Слуга народу" вписати "За майбутнє" в текст бюлетеня всупереч Кодексу і рішенню судів.

"Тільки завдяки активній позиції бердянців, а пізніше і втручанню правоохоронців, вдалося припинити цю спробу грубого порушення закону. Але, судячи з того, що відбувається, зупинятися ніхто не збирається і спроби сфальсифікувати або зірвати вибори триватимуть і далі", - стверджують журналісти.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини