В Мінрегіоні пропонують запровадити державний контроль у житлово-комунальній сфері

Міністерство розвитку громад та територій України виступає за створення контролюючого органу в житлово-комунальній галузі. Про це заявила заступник міністра розвитку громад та територій України Наталія Хоцянівська під час вебінару, організованого Національною спілкою журналістів України в четвер, 15 жовтня.

"Як не прикро, але галузь житлово-комунального господарства протягом багатьох років залишається абсолютно безконтрольною. Немає інституцій, які би опікувалися контролем у цій сфері. Держспоживслужба може реагувати лише за заявою споживача, ця служба дуже чисельно обмежена і проводити широкомасштабні перевірки фізично неспроможна. Тому Мінрегіон підтримує ініціативи народних депутатів, щоб зареєструвати законопроект про створення контролюючого органу в цій галузі", - сказала заступник міністра.

Минулого тижня Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив законопроект, який передбачає передачу повноважень на встановлення тарифів на теплову енергію, гарячу воду, водопостачання та водовідведення від НКРЕКП до місцевої влади.

"В рамках децентралізації встановлення тарифів відбуватиметься органами місцевого самоврядування. Доречно запровадити контроль за всіма суб’єктами в цій галузі. Як за надавачами послуг, так і за органами місцевого самоврядування, які встановлюють тарифи", - додала Наталія Хоцянівська.

Відповідно до статті 26 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний самостійно здійснити перерахунок вартості комунальної послуги або послуги з управління багатоквартирним будинком за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплатити споживачу неустойку (штраф, пеню) у порядку та розмірі, визначених законодавством або договором.

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