Рожкова більше місяця не спілкується з Шевченком, - ЗМІ

Перший заступник голови НБУ відмовляється обговорювати питання через різні корпоративні культури. Про це Катерина Рожкова розповіла в інтерв'ю Лиге. Вона розповіла, що останній раз розмовляла зі своїм шефом перед своєю відпусткою - 10 вересня.

"Думаю справа в різних корпоративних культурах, з яких ми прийшли в Нацбанк", - сказала вона.

На її думку, при попередньому голові НБУ Якові Смолії в стінах регулятора був присутній демократичний стиль, тоді як за Шевченка стає більш автократичним.

"Висновки робити рано, але я б не сказала, що видно відкат реформ - ми як і раніше приймаємо рішення колегіально", - визнала Рожкова.

Нагадаємо, що заступники голови НБУ Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб отримали догану від Ради НБУ, через критичні висловлювання щодо правління регулятора, які вони висловили виданню KievPost. Катерина Рожкова заявила, що таке рішення Ради НБУ - тиск на незалежність регулятора.

Як раніше повідомлялося, заступник голови НБУ Катерина Рожкова причетна до виведенню грошей з "проблемних" банків. За даними порталу "Стопкор", вона фігурує в п'яти кримінальних провадженнях. Досить показовим є провадження, яке розслідували слідчі Нацполіціі, щодо розтрати посадовими особами "Платинум Банку" більш 1,1 млрд гривень.

Нагадаємо, в 2018 році проти заступника глави Національного банку України Катерини Рожкової було порушено кримінальну справу. Їй пред'явили привласнення майна з використанням службового становища.

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