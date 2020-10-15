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15 жовтня 2020, четвер, 11:41 368
Політика 2020-10-15T13:00:03+03:00
Українські Новини
"За Майбутнє" вимагає повернути херсонцям пляж "Лілея"

"За Майбутнє" вимагає повернути херсонцям пляж "Лілея"

Елена Новикова
Ігор Палиця, За майбутнє, Ірина Суслова, Палиця, Суслова
Пляж
Пляж "Лілея". Фото: favoritekherson.co

Жіночий рух партії "ЗА МАЙБУТНЄ" вимагає відновити для жителів Херсона безкоштовний доступ до водних ресурсів міста. Зокрема, скасувати платний вхід на пляж "Лілея", що наразі стягується незаконно. Окрім того, провести його комплексну реконструкцію за рахунок міського бюджету. Про це заявила голова Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ" Ірина Суслова.

"В Херсоні відбулось, на жаль, типове для України рейдерське захоплення. Один приватний підприємець незаконно звів поряд з пляжем свої споруди і на цій підставі почав вважати, що вся прибережна територія належить йому. Тепер він поставив на вході молодиків та спокійнісінько стягує з людей гроші. Інертна влада нездатна захистити права мешканців Херсона, відновити справедливість та навести лад на пляжі "Лілея", - наголосила Ірина Суслова.

За її словами, пляж переданий на баланс комунального підприємства "Розвиток спорту", але воно нічого не робить для благоустрою території.

"На цілі благоустрою виділили більше 100 тисяч гривень, але як їх витратили невідомо. Оскільки пляж як був брудним та занедбаним, таким і залишився. Прибирати доводиться волонтерам та небайдужим людям. Міські чиновники ніяк не реагують на недбалість комунальників і на рейдерські захоплення з боку приватних осіб. Більше того, вони допустили ситуацію, коли з пляжу просто вивезли, а точніше викрали 60 тонн піску. "ЗА МАЙБУТНЄ" вважає, що така міська влада має піти - поступитися енергійним та професійним людям. Ми впевнені, що це відбудеться після 25 жовтня, коли херсонці зроблять свій вибір на користь кращого майбутнього. І одним з пріоритетних завдань нової влади в місті буде повернення громаді пляжу "Лілея" та його благоустрій", - відзначила Ірина Суслова. 

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