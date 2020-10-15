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15 жовтня 2020, четвер, 11:15 10 Інфографіка
ЗМІ 2020-10-15T13:00:04+03:00
Українські Новини
НСЖУ лідирує серед організацій, які займаються питанням саморегулювання ЗМІ, - дослідження ОБСЄ

НСЖУ лідирує серед організацій, які займаються питанням саморегулювання ЗМІ, - дослідження ОБСЄ

Павло Твердохліб
НСЖУ, ЗМІ, Журналісти, Соціологія, Опитування
Національна спілка журналістів України. Малюнок: НСЖУ
Національна спілка журналістів України. Малюнок: НСЖУ

Національна спілка журналістів - найбільш відома організація з усіх, що займаються саморегулюванням ЗМІ в Україні. Про це свідчать дані дослідження, проведеного в межах проєкту "Посилення саморегулювання українських медіа". Він реалізовується Координатором проєктів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки Урядів Німеччини, Норвегії, Сполученого Королівства Великої Британії й Північної Ірландії, Сполучених Штатів Америки. Дослідження проводили упродовж квітня 2020 року, інформує портал nsju.org.

Автори опитування вказують: 49% респондентів спонтанно назвали НСЖУ як відому їм організацію, що займається в Україні саморегулюванням ЗМІ, а  68% - вибрали зі списку організацій . Кожен 5-й не зміг назвати саморегуляторні організації без підказки.

Також при опитуванні учасники зауважили, що знають і інші організації, які займаються журналістським саморегулюванням - Інститут масової інформації - 8%, Комісія з журналістської етики - 8%, Незалежна медійна рада - 8%, Детектор-медіа - 6%, Інтерньюз-Україна -5%, Незалежна медіа-профспілка - 4%, Незалежна асоціація телерадіомовників - 3% (всі показники - спонтанне знання).

Саморегулювання, як єдиний спосіб регулювання ЗМІ, вважають правильним майже половина опитаних. Питанням саморегулювання цікавляться 97% респондентів. Разом з тим, лише 14% опитаних вказали, що отримували рішення/рекомендації саморегуляторних організацій.

Серед головних перешкод саморегулюванню ЗМІ в Україні автори дослідження називають олігархізовану медіасферу, падіння рівня освіти журналістів та відсутність потужних медіапрофспілок.

Абсолютна більшість опитаних представників ЗМІ вважають найбільш прийнятним способом регулювання медіа - одночасне регулювання державою і саморегулювання.

Цільовою аудиторією дослідження були представники медіа-спільноти. Запрошення взяти участь у дослідженні було надіслано 382 цільовим адресатам. Відповіді отримано від 101 респондента. Дослідження було реалізовано дослідницькою компанією PointerInsight та комунікаційною агенцією PointerAgency.

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