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15 жовтня 2020, четвер, 10:55 362 Інфографіка
Вибори 2020-10-15T13:00:04+03:00
Українські Новини
Чинний мер Харкова Геннадій Кернес з великим відривом перемагає на виборах, - політолог

Чинний мер Харкова Геннадій Кернес з великим відривом перемагає на виборах, - політолог

Сергій Паламаренко
Рейтинг, Кернес, Харків, Соціологія, Опитування
Геннадій Кернес. Фото: facebook.com/gennadykernes
Геннадій Кернес. Фото: facebook.com/gennadykernes

"На виборах у Харкові упевнено перемагає мер міста Геннадій Кернес і його блок" Успішний Харків", - таку думку висловив директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк.

Згідно з результатами дослідження, проїведеного у Харкові з 5 по 11 жовтня 2020 року, за чинного мера готові проголосувати 69% виборців.

Найближчий конкурент - Олександр Фельдман, кандидат від партії "Опозиційна платформа - За життя" набирає 6,3%. Губернатор Харківської області Олексій Кучер, висунутий партією "Слуга народу" - на третьому місці з 4,6%.

За даними Інституту, на виборах до міської ради також впевнено лідирує політсила чинного мера - рейтинг "Блоку Кернеса - Успішний Харків!" становить 48,5%.

У порівнянні з травнем цього року Блок Кернеса суттєво - на 12% - наростив підтримку виборців. При цьому рейтинги найближчих конкурентів - "Опозиційною платформи - За життя" та "Слуги народу" демонструють тенденцію до зниження.

На виборах до Харківської обласної ради також лідирує Блок Кернеса з 46,1% голосів виборців. У трійці лідерів - "Опозиційна платформа - За життя" з 13,3% і Блок Світличної "Разом!" з 9,2%. Прохідний бартер також долає "Слуга народу" - 6,9%.

Респонденти дослідження продемонстрували високий рівень готовності прийти 25 жовтня на виборчі дільниці. 74% опитаних відповіли, що обов'язково прийдуть на вибори. Ще 17% - швидше не прийдуть.

У дослідженні взяли участь 1600 респондентів - мешканців Харкова, які мають виборче право (18 років і старші). Розрахунок вибірки проведений по соціально-демографічними показниками генеральної сукупності виборців Харкова. Метод збору соціологічної інформації - техніка face-to-face за місцем проживання респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,6%.

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