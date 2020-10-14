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14 жовтня 2020, середа, 20:24 288
Суспільство 2020-10-14T23:15:03+03:00
Українські Новини
"Батьківщина" привітала воїнів з Днем Захисника України, а також вшанувала пам’ять загиблих

"Батьківщина" привітала воїнів з Днем Захисника України, а також вшанувала пам’ять загиблих

Кира Молчанова
Київ, Олексій Кучеренко, Вибори мера Києва
Олексій Кучеренко
Олексій Кучеренко

Сьогодні ми хвилиною мовчання вшанували тисячі загиблих. Мусимо все зробити, аби ця війна була останньою. Хоча, на превеликий жаль, війна – це війна і, мабуть, це не останні жертви… Вітаю всіх зі святом, хоч воно носить трагічний відтінок. Проте життя продовжується і давайте робити все, аби трагедій було менше.

Такими словами до киян звернувся кандидат в мери столиці від "Батьківщини" Олексій Кучеренко після молебню в Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі до Дня Захисника України та свята Покрови Пресвятої Богородиці, передає пресслужба.

Алексей Кучеренко после молебна в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре Олексій Кучеренко

"Головна місія політиків, державних діячів, громадян України – все зробити, щоб знайти суспільний компроміс. Але він не може базуватися на національних інтересах, він не може базуватися на тому, що ми поступимося своєю незалежністю, своїми державними інтересами. Він має базуватися на тому, що ми живемо в одній країні. Я закликаю усіх колег та громадян до того, аби ми визначили головні пріоритети та об’єдналися навколо них. Я в це вірю і того ж бажаю усім", – наголосив Кучеренко.

Політик зазначив, що саме Збройні Сили, всупереч, а не завдяки підтримці провладної сили, виконують свою історичну місію.

Алексей Кучеренко произнес речь ко Дню защитника УкраиныОлексій Кучеренко

"Покрова Пресвятої Богородиці за традицією – козацьке свято. Зрозуміло, що воно стало офіційним державним святом – Днем захисника України. Країна переживає дуже складні часи, ми всі це чудово розуміємо. Хтось намагається підфарбувати й прикрасити факти, але давайте навчимось говорити правду! В цій ситуації, різні політики намагаються проводити різні опитування, та я точно знаю одне, що будь-яке соцопитування сьогодні проведи, і саме збройні сили України будуть вважатися найбільш авторитетною інституцією держави, якій реально довіряють українці. Це факт. Ми це мусимо цінувати, шанувати й вклонятися", – підкреслив Кучеренко.

На молебень прийшло багато киян, серед яких ветерани, що воювали за незалежність Держави, рідні загиблих захисників України, військовослужбовці та гості столиці.

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