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  • Ми вирішимо проблему черг до дитячих садків Києва, - Олександр Попов
14 жовтня 2020, середа, 19:02 5
Політика 2020-10-14T19:30:02+03:00
Українські Новини
Ми вирішимо проблему черг до дитячих садків Києва, - Олександр Попов

Ми вирішимо проблему черг до дитячих садків Києва, - Олександр Попов

Ольга Фандорина
Опозиційна платформа - За життя, Олександр Попов

Нова київська влада зобов'язана виріши проблему черг до дитячих садків протягом найближчих місяців. Про це заявив кандидат в мери Києва від ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ - ЗА ЖИТТЯ Олександр Попов під час інспекції дошкільних установ міста.

«Сьогодні дитсадки Києва переповнені, і все одно місць в них не вистачає. Черга батьків, які шукають можливість віддати дитину до дитячого садка, налічує десятки тисяч сімей. Ми йдемо у владу, щоб вирішити цю проблему, і ми знаємо, як це зробити», - заявив Олександр Попов.

За словами політика, сьогодні багато хто вирішує її за допомогою приватних дитячих садків, які масово відкриваються в місті.

«Приватна ініціатива - це добре, але, на жаль, для більшості киян така послуга недоступна. Тому місто має забезпечити всім маленьким киянам можливість отримати безкоштовну освіту, в тому числі дошкільну», - сказав він.

За словами кандидата в мери Києва від ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ - ЗА ЖИТТЯ, проблема буде вирішена, коли в комунальну власність будуть повернуті і відремонтовані дитсадки, закриті при нинішній владі.

«Свого часу ми відкрили 10 тисяч місць в дитячих садках саме таким способом - повернувши приміщення і зробивши в них ремонт. Нинішня київська влада закрила 67 комунальних садочків. І наше завдання - щоб вони знову приймали дітей», - пояснив він.

«Гроші на це є, їх просто потрібно ефективно використовувати. Я знаю випадок, коли ремонт комунальної школи обійшовся майже в півмільярда гривень,у той час як приватна школа була повністю оновлена за 270 мільйонів і виявилася кращою за комунальну. Тому ефективність витрачання коштів буде жорстко контролюватися», - додав політик.

Також Олександр Попов заявив про необхідність ввести муніципальні доплати вихователям дитсадків і вчителям.

«Київ - найдорожче місто. Якщо ми не введемо доплати вихователям і вчителям, то в наших дитсадках не буде кому виховувати дітей. Але ми такої ситуації не допустимо. Маленькі кияни будуть отримувати якісну освіту», - резюмував кандидат у мери Києва від ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ - ЗА ЖИТТЯ.

Нагадаємо, під час керівництва Олександром Поповим Київською міською держадміністрацією (2010-2014 роки) також була введена «Картка киянина», яка давала пенсіонерам та іншим малозабезпеченим жителям міста знижки в аптеках, магазинах і транспорті.

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