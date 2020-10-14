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14 жовтня 2020, середа, 17:50 343
Політика 2020-10-14T18:16:12+03:00
Українські Новини
Полякова обговорить свій скандальний концерт з головою Харківської обладміністрації, - ЗМІ

Полякова обговорить свій скандальний концерт з головою Харківської обладміністрації, - ЗМІ

Ольга Фандорина
Оля Полякова. Фото: Facebook
Оля Полякова. Фото: Facebook

У середу ввечері співачка Оля Полякова має намір поговорити онлайн з головою Харківської ОДА Олексієм Кучером на своїй сторінці в Instagram. Полякова відповіла Кучеру на його запрошення відвідати Харків. Напередодні Кучер в інтерв'ю Дмитру Гордону сказав, що поважає Полякову і запросив артистку разом з ним відвідати лікарні, де лікують пацієнтів з коронавірусом, щоб вона "побачила Харків з іншого боку, а не тільки зі сцени". Про це повідомляє Главком


Також Кучер на одному з брифінгів щодо ситуації з Covid-19 в Харкові і області заявив наступне: «Я поважаю Ольгу як виконавицю. Але хочу запросити її до Харкова вже як людину, яка разом зі мною пройде по місцевих лікарнях, і я покажу ситуацію, яку маємо на сьогоднішній день».

У відповідь Оля Полякова запросила Олексія Кучера до розмови на її сторінці в Instagram. Очікується, що онлайн-дискусія між популярною співачкою і главою області відбудеться в цю середу о 19:00. 

«Шановний Олексій, мені здається, нам це потрібно обговорити особисто тут у мене в Instagram в прямому ефірі. Я хочу викласти свою позицію щодо тих маніпуляцій, пересмикувань, які дозволяють собі різні чиновники на мою адресу, що я вважаю неприпустимим і несправедливим», - звернулася співачка до голови Харківської ОДА.

За словами Полякової, раніше, щоб артиста почули йому «самому потрібно було ставати депутатом або чиновником».

«Напевно, це вперше, коли чиновник звертається до артиста. Що б це значило?», - зазначила виконавиця.

«Нам є про що поговорити. Потрібно разом розібратися в ситуації і спростувати фейки. Сьогодні українці повинні допомагати один одному, щоб разом перемогти Covid-19"=», - написав кандидат в мери Харкова в своєму Telegram-каналі.

 
 
 
 
 
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Оля Полякова, приймаю ваш виклик! Дякую за запрошення, нам з вами є про що поговорити — треба разом розібратися в ситуації та спростувати фейки. Переконаний, що сьогодні українці мають допомагати один одному, щоб разом подолати COVID-19. ⠀ Друзі, сьогодні о 19:00 долучайтеся до онлайн-дискусії на сторінці Олі Полякової в Instagram @polyakovamusic . Буде цікаво!

Публикация от Олексій Кучер (@olexiy_kucher)

Нагадаємо, 3 жовтня в Харкові відбулося святкування Дня вчителя просто неба за участю Олі Полякової. За фактом заходу поліція відкрила кримінальну справу за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб. Це рішення поліції викликало резонанс в суспільстві, яке розділилося на тих, хто згоден з ним і тих, хто побачив у ньому спробу відвернути суспільну увагу від стану медичної системи в період пандемії і передвиборні маніпуляції.

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