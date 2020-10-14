На історичному місці в парку на Оболоні заклали капсулу часу для майбутніх поколінь - Олексій Шевчук

Сьогодні у сквері на Пріорці команда УДАР разом з Муніципальною вартою заклали капсулу із посланням нащадкам. Про це написав на своій сторінці у Фейсбук правозахисник та громадський діяч Олексій Шевчук. Раніше на цьому місці стояли козацькі курені. Згодом обіцяють встановити тут пам’ятника Козацької слави та перейменуванти сквер на Козацький. "Це наша історія, наш національний код. Козацькому роду нема переводу!" - написав Шевчук. Таким чином: Муніципальна варта та партія УДАР привітали всіх з Покровою Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва. "Наші славні й волелюбні предки вважали Богородицю своєю покровительницею і брали ікону Покрови на всі важливі битви. Ми чтимо козацькі традиції та, як і вони, захищаємо рідну землю від ворога. Бажаю всім нам перемог, міцного здоров’я та розвитку. Нехай Пресвята Богородиця своїм покровом укриє Україну від бід та нещасть." Також до Дня захисника України, який не випадково відзначається саме сьогодні, нагородили ветеранів АТО.