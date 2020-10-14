На історичному місці в парку на Оболоні заклали капсулу часу для майбутніх поколінь - Олексій Шевчук

Сьогодні у сквері на Пріорці команда УДАР разом з Муніципальною вартою заклали капсулу із посланням нащадкам. Про це написав на своій сторінці у Фейсбук правозахисник та громадський діяч Олексій Шевчук.

Раніше на цьому місці стояли козацькі курені. Згодом обіцяють встановити тут пам’ятника Козацької слави та перейменуванти сквер на Козацький.

"Це наша історія, наш національний код. Козацькому роду нема переводу!" - написав Шевчук.

Таким чином: Муніципальна варта та партія УДАР привітали всіх з Покровою Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва.