підписатися на розсилку
28.05 28.45
32.95 33.56
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кандидат від "Батьківщини" Шлапак заявила про масове звільнення медичних працівників в Україні
14 жовтня 2020, середа, 15:58 384
Політика 2020-10-14T16:15:02+03:00
Українські Новини
Кандидат від "Батьківщини" Шлапак заявила про масове звільнення медичних працівників в Україні

Кандидат від "Батьківщини" Шлапак заявила про масове звільнення медичних працівників в Україні

Елена Новикова
Алла Шлапак. Фото: kyiv.ba.org.ua
Алла Шлапак. Фото: kyiv.ba.org.ua

Центральна влада провалила питання боротьби з пандемією. Саме тому необхідно створити Штаб боротьби з коронавірусом, який офіційно очолить президент.

Про це під час брифінгу заявила кандидат у депутати до Київської міської ради від "Батьківщини" Алла Шлапак.

"Що стосується створення штабу по боротьбі з коронавірусом на чолі з президентом – це не просто актуально, це мега-актуально. Мова насамперед йде про ефективний розподіл фонду коштів по боротьбі з пандемією", - заявила кандидат.

Більш того, Шлапак презентувала план дій "Батьківщини" щодо термінового вирішення складної ситуації із збільшенням хворих у Києві та Україні.

"По-перше, відкриття гарячої лінії. В тому числі, гарячі лінії мають бути відкриті на місцевому рівні. Зокрема, в Києві це надзвичайно актуально, так як в Києві працюють не лише комунальні медичні заклади, а й медичні заклади державної форми власності. 70% всього медичного приватного сектору знаходиться в столиці", – підкреслила вона.

Також Шлапак зазначила, що в столиці необхідно створити єдиний медичний простір для організації якісної медичної допомоги киянам. "Але без рішення уряду це зробити не можливо. Всі медичні заклади незалежно від форми власності повинні надавати якісну медичну допомогу киянам.

І на жаль ми сьогодні фіксуємо масове звільнення медичних працівників в Україні. Вирішити це питання можливо лише заплативши достатньо коштів медикам за їх роботу", - додала Шлапак.

Більше новин про:

Кількість нових хворих на коронавірус за добу зросла майже на 9%
Тільки сильне військо є запорукою подальшого миру та вільного розвитку України, - Зеленський
Новини
Кандидат від "Батьківщини" Шлапак заявила про масове звільнення медичних працівників в Україні 15:58
На історичному місці в парку на Оболоні заклали капсулу часу для майбутніх поколінь - Олексій Шевчук 15:52
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Мер Кличко проконтролював якість ремонту Алматинської та хід будівництва дороги між Довбуша та Броварським проспектом 15:44
"Батьківщина" наполягає на перевірці здоров'я водіїв громадського транспорту 15:30
У Кличка збільшили виплати родинам загиблих та перебуваючих в полоні учасників АТО 15:15
більше новин
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
Комісію за розрахунки платіжними картами можуть зменшити в 5-6 разів, — законопроект 10:37
Бути доступними для кожного вінничанина під час карантину, - кандидат в мери Вінниці Сергій Кудлаєнко запровадив безконтактні агітаційні призми 10:35
У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори, — Марина Порошенко 18:42
На COOP-ринку в Сумах реконструювали павільйони і запустили доставку продуктів додому 09:09
більше новин
У МОЗ не наполягатимуть на поверненні до тотального карантину в Україні 08:34
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
В Україні продовжили і посилили карантин. Що зміниться 08:29
Пенсіонери. Фото: Pixabay
Пенсію можна оформити, не виходячи з дому. Докладна інструкція 05:15
Українці знайшли багато помилок на передвиборних білбордах кандидатів від "Слуги народу" 16:04
більше новин
Сьогодні в Києві перекриють частину вулиць в зв'язку з ходою до Дня захисника. Список і карта
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok