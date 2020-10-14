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14 жовтня 2020, середа, 15:15 342
Політика 2020-10-14T15:45:02+03:00
Українські Новини
У Кличка збільшили виплати родинам загиблих та перебуваючих в полоні учасників АТО

У Кличка збільшили виплати родинам загиблих та перебуваючих в полоні учасників АТО

Елена Новикова
Віталій Кличко. Фото: КГГА
Віталій Кличко. Фото: КГГА

Мер Києва Віталій Кличко вручив подяки міського голови українським захисникам, дружинам загиблих героїв та матері одного із киян-воїнів, полеглих в зоні АТО, повідомляється на сайті КМДА.

"На жаль, через пандемію і складну епідеміологічну ситуацію, ми не можемо зустрітися більш широким колом. І я хочу привітати наших героїв-захисників, а також дружин та матерів загиблих бійців із Днем захисника України, який ми відзначатимемо завтра", – сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що за офіційними даними в Києві мешкає майже 30,5 тисячі учасників Антитерористичної операції та Операції Об’єднаних Сил. 397 воїнів-киян загинули на сході України. Понад тисячу бійців отримали статус "інвалід війни".

"Ми шануємо подвиг тих, хто вирушив на Донбас захищати незалежність і цілісність нашої країни. І наш обов’язок як міської влади завжди підтримувати ветеранів АТО. Окрім тих соціальних гарантій, які надає держава, Київ ухвалив рішення, про надання допомоги від міста учасникам АТО та їх сім’ям", – додав Віталій Кличко.

Так, столиця виплачує матеріальну допомогу учасникам війни та родинам загиблих, допомагає із протезуванням ветеранам, компенсує витрати на лікування, забезпечує реабілітацію, оздоровлення ветеранів та їх дітей.

Також на цей рік міська влада збільшила розмір виплати щомісячної матеріальної допомоги неповнолітнім дітям із сімей загиблих киян-учасників АТО до 6 654 грн на місяць.

Київ першим в Україні забезпечив виплату щомісячної матеріальної допомоги непрацездатним батькам; дружинам чи чоловікам; повнолітнім дітям (які мають статус особи з інвалідністю) загиблих учасників АТО-киян та учасників АТО, які перебувають в полоні або зникли безвісти. Тепер сума щомісячної допомоги буде 4 914 грн.

Місто також запровадило механізм грошової компенсації за земельні ділянки, що за законом, мають право отримати ветерани АТО. Зокрема, цього року виплатили компенсацію за земельні ділянки 14 членам сімей загиблих учасників АТО на суму 10 мільйонів грн.

"Ми розуміємо, що ніякі гроші, земельні ділянки чи соціальні гарантії не зможуть повернути родинам загиблих батьків, чоловіків, синів та доньок. Проте пам’ятати їх подвиг – це обов’язок кожного українця. Бо саме нашим героям ми завдячуємо мирним життям в українських містах та селах. Я вдячний матерям, які виховали своїх дітей патріотами нашої землі. Дружинам, які мужньо витримали втрату, самі виховують дітей та підтримують і допомагають іншим родинам. Низький вам за це уклін!" – наголосив Віталій Кличко.

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