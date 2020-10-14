Онлайн-навчання на Миколаївщині буде зірвано — немає інтернету

Із поновленням онлайн-навчання, яке рекомендує Кабмін через ріст захворюваності на коронавірус, школярі районних центрів Миколаївщини можуть залишитись узагалі без уроків. Серед ключових причин − відсутність технічного забезпечення шкіл і учнів комп’ютерами, відповідними гаджетами та відсутність стабільного інтернету в сільській місцевості.

Невідремонтовані туалети, підвіконня в класах, де взимку просо лежить сніг, − у таких умовах змушені навчатися тисячі дітей на Миколаївщині, розповіла начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Радсадівської ОТГ Наталя Мокрицька.

Так, у Новобогданівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Радсадівської сільської ради не було капітального ремонту за весь період існування школи − 42 роки. Весь дрібний ремонт ліг на плечі батьків, за рахунок яких ремонтуються класи, туалети, встановлюються вікна.

Така ж ситуація і в інших школах. Через додаткові канікули, які уряд оголосив у зв’язку з епідемією, освітня галузь лишилася без бюджетних ресурсів. Але головна проблема – відсутність будь-якої можливості проводити онлайн-навчання. Адже в районах немає можливості налагодити стабільний інтернет – його лише нещодавно почали проводити. Під час минулого періоду онлайн-навчання вчителі змушені були об’їжджати будники з дітьми, давати їм завдання, а потім забирати зошити. У більшості шкіл домашні завдання вчителі дають телефоном.

Відтак, на засіданні педагогічної ради винесли вердикт: школи не підготовлені до того, щоб давати онлайн-уроки. Залишається показувати лише платформи, де вже записані якісь матеріали й навчати дітей з гаджетів. Це велике навантаження і для батьків − доводиться приділяти дуже багато часу самоосвіті.

"Міністерство освіти лише розробило відповідні постанови, але для того, щоб вони були реалізовані, не зроблено нічого. Міністерство економіки також не долучається – коштів для освітян на ці проблеми не виділено, − констатувала лідерка Жіночого руху політичної партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Ірина Суслова під час відвідин шкіл Миколаївщини в рамках Всеукраїнського туру партії "ЗА МАЙБУТНЄ", який ще триває. − Сьогодні реальна проблема − загроза зриву навчання у форматі онлайн, відсутність комп’ютерів, інтернету, гаджетів для навчання і комунікації з учителями. У селі кажуть: директор і вчителі мають нести добро й знання, а держава поставила в умови, коли директор прохач: дайте, будь ласка, копієчку на те й на те. Ми готові захищати кожного директора, якого будуть притягувати до відповідальності за зрив освітнього процесу, за умов, що кошти не виділені для цього. Держава має змінити своє ставлення до освітян!", - додала вона.

Миколаївські освітяни говорять: до появи ОТГ – два роки тому – на освіту місцевим бюджетам не виділялось ніяких коштів узагалі. Потім стало легше, але тих коштів, які виділяються сьогодня, катастрофічно не вистачає. Зараз громада чекає на вибори, аби питання фінансування вирішувалося вже новими політичними силами і новими представниками місцевої влади.

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