підписатися на розсилку
28.05 28.45
32.95 33.56
˟
  • Новини
  • Політика
  • Вибори
  • Вибори в Борщагівській ОТГ: Олесь Кудрик до виборів не брав на баланс дитсадки, куплені за 140 млн грн  ще влітку, - ЗМІ
14 жовтня 2020, середа, 13:02 201
Вибори 2020-10-14T15:00:02+03:00
Українські Новини
Вибори в Борщагівській ОТГ: Олесь Кудрик до виборів не брав на баланс дитсадки, куплені за 140 млн грн  ще влі

Вибори в Борщагівській ОТГ: Олесь Кудрик до виборів не брав на баланс дитсадки, куплені за 140 млн грн  ще влітку, - ЗМІ

Надежда Комендантова
Місцеві вибори-2020, Олесь Кудрик
Вибори. Фото: 24tv.ua
Вибори. Фото: 24tv.ua

Сільський голова Софіївської Борщагівки Олесь Кудрик ще влітку закупив два дитячі садкі у місцевих забудовників, однак передаються на баланс сільради вони тільки зараз. Кудрик розраховує отримати від цієї події максимальний піарний ефект перед виборами голови Борщагівської ОТГ

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на статтю "По-дитячому: Як Олесь Кудрик "купує" голоси молодих батьків"

Зокрема йдеться про нові дитячі садки у ЖК "Софія Київська" і "Уютний".  "Ця подія широко анонсується владою пристоличного села та подається як цілковитий позитив. Проте у допитливих виборців, схильних до критичного мислення, така ініціатива сільського голови викликала одразу декілька запитань. По-перше, чому Кудрик урочисто бере на баланс садки за 11 днів до місцевих виборів, на яких він планує обратися головою тепер уже цілої Борщагівської ОТГ? Що завадило Олесю Тимофійовичу робити те саме протягом усіх восьми років, що він незмінно очолює аж ніяк не бідне село?" – зазначається у публікації.

На думку автора статті, Кудрик затіяв "позитивну історію" з дитсадками виключно з метою сподобатися виборцям напередодні дня голосування. Це підтверджує і той факт, що за документами, доступ до яких має видання, договір про купівлю дитсадків було укладено ще влітку, проте з введенням нових об'єктів в експлуатацію тягнули аж до 14 жовтня, щоб мати перед виборами максимальний піарний ефект. Ввести садки в експлуатацію можна було ще влітку, але Кудрик робить це зараз, перед виборами, при великому скупченні людей, хоча епідеміологічна ситуація з коронавірусом за перші осінні місяці сильно погіршилася.

"Обидва садки Кудрик купив, і говорить про це, як про свою особисту заслугу як керівника села. Проте не потрібно забувати, що за садки він заплатив забудовникам гроші платників податків, тобто простих борщагівців, на чиї голоси він і розраховує 25 жовтня. Тобто Кудрик купує собі виборців, за їхні ж гроші. От такий політичний парадокс, який, на жаль, нікого не дивує", - йдеться у статті.

Наголошується, що при цьому ще й ціна цих дитячих садків може бути сильно завищеною. "Кудрик, звісно, приховує, скільки бюджетних грошей витратив на свою передвиборчу акцію з купівлею дитсадків, але наші джерела надали нам документи, за якими один об'єкт, куплений Кудриком, потягнув майже на 69 млн грн. Якщо припустити, що другий садок коштує бюджету приблизно стільки ж, то виходить, що загалом на купівлю садків пішло близько 140 млн грн, що більше ніж половина річного бюджету Софіївської Борщагівки за 2019 рік, який складав 264 млн грн", - зазначається у публікації.

Автор статті звертає увагу, що компетентним органам варто було б замислитися, чи є такі купівлі під виборами цільовим використанням бюджетних коштів.

Нагадаємо, раніше невідомі облили фарбою рекламні борди сільського голови Софіївської Борщагівки та кандидата на посаду голови Борщагівської ОТГ Олеся Кудрика. Тоді голова Петропавлівської Борщагівки Олексій Кодебський заявив, що його конкурент на виборах сам зіпсував свої рекламні борди, щоб його не запідозрили у причетності до псування реклами Кодебського, що мало місце до того.

Більше новин про: Місцеві вибори-2020 Олесь Кудрик

Кількість нових хворих на коронавірус за добу зросла майже на 9%
Тільки сильне військо є запорукою подальшого миру та вільного розвитку України, - Зеленський
Новини
Онлайн-навчання на Миколаївщині буде зірвано — немає інтернету 15:03
Помер легендарний український філолог і викладач Олександр Пономарів 14:31
Киян та місця проведення святкових заходів перевіряють: поліція посилила заходи безпеки в центрі 13:52
Україну переобрали членом Ради ООН з прав людини. Також до складу потрапила Росія 13:29
Вибори в Борщагівській ОТГ: Олесь Кудрик до виборів не брав на баланс дитсадки, куплені за 140 млн грн  ще влітку, - ЗМІ 13:02
більше новин
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
Комісію за розрахунки платіжними картами можуть зменшити в 5-6 разів, — законопроект 10:37
Бути доступними для кожного вінничанина під час карантину, - кандидат в мери Вінниці Сергій Кудлаєнко запровадив безконтактні агітаційні призми 10:35
У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори, — Марина Порошенко 18:42
На COOP-ринку в Сумах реконструювали павільйони і запустили доставку продуктів додому 09:09
більше новин
У МОЗ не наполягатимуть на поверненні до тотального карантину в Україні 08:34
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
В Україні продовжили і посилили карантин. Що зміниться 08:29
Пенсіонери. Фото: Pixabay
Пенсію можна оформити, не виходячи з дому. Докладна інструкція 05:15
Українці знайшли багато помилок на передвиборних білбордах кандидатів від "Слуги народу" 16:04
більше новин
Сьогодні в Києві перекриють частину вулиць в зв'язку з ходою до Дня захисника. Список і карта
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok