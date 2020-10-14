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  • Київська активістка заявила про погрози з боку депутатів Левченка і Кутняка
14 жовтня 2020, середа, 10:02 316
Політика 2020-10-14T11:24:47+03:00
Українські Новини
Київська активістка заявила про погрози з боку депутатів Левченка і Кутняка

Київська активістка заявила про погрози з боку депутатів Левченка і Кутняка

Анна Рудык

Столична активістка Ольга Чабан звернулася в поліцію через погрози фізичної розправи, які нібито надходять на її адресу та адресу її дітей від людини з оточення екс-нардепа Юрія Левченка і його правої руки депутата Київради Святослава Кутняка. Як заявила Ольга Чабан, ці погрози вона пов'язує зі своєю громадською діяльністю в якості координатора ініціативної групи мешканців аварійних будинків, розташованих за адресами Макарівська 1, академіка Ромоданова 19 і академіка Ромоданова 19а. Про це пишуть Коментарі.

"Наша група бореться за те, щоб поміняти житлоплощу в аварійних будинках на квартири в новому комплексі, ми маємо відповідну пропозицію від компанії-забудовника. Проти будівництва активно виступають колишні "свободівці" Левченко і Кутняк. На всіх мітингах їх супроводжує двічі судимий Юрій Довгий, який, я думаю, саме за вказівкою Левченка і Кутняка почав і продовжує погрожувати мені, а з недавнього часу - і моїм неповнолітнім дітям", - розповідає активістка.

За словами Ольги Чабан, перші спроби її залякати зробив Довгий, який проживає недалеко від будинку активістки, нібито зробив рік тому. А навесні цього року, відразу ж після зборів за участю Левченка і Кутняка, він перейшов до відвертих недвозначних погроз. В смс і повідомленнях у Вайбер чоловік погрожував активістці саме через те, що вона підтримує будівництво нового комплексу.

"Він надсилав мені фото трун з підписами: "Я тебе закопаю під цією новобудовою", "Ти проти парку - так ми тебе під цим парком поховаємо!". Потім Довгий під схвальні погляди Левченка і Кутняка ображав, погрожував і буквально кидався на мене під час одного з мітингів. За цією людиною хтось точно стоїть і керує, адже він знає всі подробиці життя нашої родини. І якщо раніше Довгий погрожував тільки мені, то з серпня цього року він узявся і за моїх дітей. Зустрів нас разом з донькою і питає у неї - а ти з мамою попрощалася? а потім каже їй: "Я вам всім руки-ноги повиламую". У мене син зламав ногу, так Довгий пише в смс: "Як там поживає твій кульгавий виродок? Ви живете в старому будинку - як би вам цегла не впала на голову".

Ольга Чабан вже тричі зверталася в поліцію з приводу погроз Юрія Довгого. За двома першими заявами були складені лише адміністративні протоколи. За останньою офіційної відповіді активістка ще не отримала.

"Я домоглася того, щоб мою останню заяву поліція внесла в єдину базу досудових розслідувань. І реально сподіваюся на те, що тепер Довгий понесе не адміністративну, а саме кримінальну відповідальність. Я продовжу боротися за те, щоб я і моя сім'я могли жити в нормальних умовах. Мене не залякають ні Довгий, ні ті, хто за ним стоїть", - заявила Чабан.

Святослав Кутняк - слева, и Юрий Долгий - справа во время встречи Кутняка и Левченко с жителями проблемных домовСвятослав Кутняк - слева, и Юрий Долгий - справа во время встречи Кутняка и Левченко с жителями проблемных домов

Екс-нардеп Юрій Левченко та депутат Київради Святослав Кутняк минулого року вийшли з "Свободи" і нині представляють політичну партію "Народовладдя". Левченко є кандидатом на посаду мера Києва, Кутняк намагається переобратися до Київської міської ради. Вони обидва активно виступають проти будівництва житлового комплексу в районі столичних вулиць Макарівської і академіка Ромоданова.

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