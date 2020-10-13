Попов обіцяє знову відкрити медамбулаторії ставши мером Києва

Кандидат в мери Києва від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Олександр Попов пообіцяв, що медичні амбулаторії в Києві, що закриті за останні 6 років, будуть знову відкриті новою міською владою після виборів.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"У Києві не вистачає поліклінік і лікарень. Вони переповнені відвідувачами, особливо зараз, у період епідемії. При цьому хворим людям часто доводиться долати кілька кілометрів, щоб потрапити до лікаря. Свого часу ми наблизили медицину до людей, відкривши в усьому місті 100 амбулаторій, але в результаті "реформи" Порошенко-Супрун багато з них були закриті", – сказав Олександр Попов.

"Я вважаю, що це злочин перед людьми, перш за все – літніми. Після виборів ми знову відкриємо всі амбулаторії, щоб кияни отримували якісну допомогу в своєму мікрорайоні", – заявив кандидат в мери Києва від ОПЗЖ.

Нагадаємо, під час керівництва Олександра Попова Київською міською державною адміністрацією (з 2010 по 2014 рік) було капітально відремонтовано й укомплектовано інфекційне відділення Олександрівської лікарні – єдиний медичний заклад Києва, повністю підготовлений для лікування коронавірусу.

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