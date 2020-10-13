підписатися на розсилку
28 28.41
32.9 33.5
˟
13 жовтня 2020, вівторок, 14:31 365
Суспільство 2020-10-13T15:30:03+03:00
Українські Новини
Парламент має ухвалити законопроект, що знизить ціну газу на 35%, - мер Кличко

Парламент має ухвалити законопроект, що знизить ціну газу на 35%, - мер Кличко

Ірина Дорофейчук
Газ, Парламент, Кличко, КМДА, Комунальні тарифи, опалення, постанова
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до парламенту щодо ухвалення законопроекту, який дозволить зменшити тариф на газ. Про це він заявив під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на питання із соцмереж, інформує портал kiev.klichko.org.

"Я звертаюсь до депутатів парламенту невідкладно винести на розгляд та ухвалити законопроект №2458. Він дозволить теплопостачальним підприємствам України застосовувати нижчу ціну на газ. Та встановлювати нижчі ціни на тепло і гарячу воду для населення. І кияни, і жителі інших міст України повинні сплачувати реальну - нижчу ціну за послуги!", - підкреслив Кличко.

Він наголосив, що міська влада дбає про те, щоб кияни сплачували справедливу ціну за отримані послуги.

"Минулого опалювального сезону, за постановою уряду, діяла так звана газова знижка на природний газ для теплопостачальних підприємств України. Нагадаю, в структурі тарифу на опалення та гарячу воду вартість природного газу становить 80%. Тому, завдяки знижці, кияни зекономили на гарячій воді та опаленні загалом 1,5 мільярда гривень", - сказав Кличко. 

Він підкреслив, що така постанова діяла тільки для минулого опалювального сезону. Аналогічного рішення, яке б стосувалось цього опалювального сезону, уряд не ухвалив. І в теплопостачальних підприємств не тільки Києва, а й усієї України немає правових підстав застосовувати актуальну ціну на газ.

"Більше того, парламент не спромігся за цей час ухвалити законопроект, що дав би можливість застосовувати актуальну ціну газу. – Що на 35% нижча, ніж та, за якою рахували тарифи в 2018-му", - наголосив Кличко.

Також мер повідомив, що столиця здійснила всі технічні та організаційні заходи, щоб розпочати опалювальний сезон вчасно.

"Ми також провели гідравлічні випробування, за результатами яких тепловики усунули 6,5 тисяч пошкоджень. Тому місто готове оперативно розпочати опалювальний сезон", - повідомив Віталій Кличко.

Більше новин про: Газ Парламент Кличко КМДА Комунальні тарифи опалення постанова

В Україні подорожчає комуналка. Що зробити, щоб пл...
Конкуренція на ринку сприятиме підвищенню рівня по...
Загальна готовність до опалювального сезону 2020/2...
Утворення слідчої комісії Ради з розслідування дія...
"Буде так, як вирішиш ти". Зеленський на виборах 25 жовтня задасть всім виборцям 5 питань
У Києві за добу кількість нових випадків COVID-19 збільшилася вдвічі
Новини
Після святкового вихідного долар в Україні подорожчає. Офіційний курс на четвер 16:41
Наступного року в Києві відкриють 2 нові станції метро, – мер Кличко 16:20
Локалізація забезпечить умови для залучення інвестицій у вітчизняну промисловість, - "АвтоКрАЗ" 16:15
Це пробник референдуму: Стефанчук розповів про анонсованк Зеленським опитуванні 25 жовтня 16:08
38 з 774 шкіл у Київській області знаходяться на дистанційній формі навчання через COVID-19, - Володін 16:01
більше новин
Комісію за розрахунки платіжними картами можуть зменшити в 5-6 разів, — законопроект 10:37
Навчання. Фото: pixabay
У ліцеї під Києвом, де помер директор, виявили 10 вчителів з COVID-19. І вирішили продовжити навчання 11:21
У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори, — Марина Порошенко 18:42
Бути доступними для кожного вінничанина під час карантину, - кандидат в мери Вінниці Сергій Кудлаєнко запровадив безконтактні агітаційні призми 10:35
COOP Україна в Чернігівській області збільшила до 20 тис грн соцвиплати своїм співробітникам з нагоди народження дитини 10:13
більше новин
Завтра президент Польщі Дуда відвідає Україну вперше з 2017 року 17:00
У МОЗ не наполягатимуть на поверненні до тотального карантину в Україні 08:34
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
В Україні понад 22 тисячі хворих на пневмонію за тиждень. Це в п'ять разів більше, ніж влітку 11:32
Перенесення канікул в школах," дистанційка" в внз та обмеження роботи кафе. Як посилять карантин 18:00
більше новин
За 8 місяців падіння ВВП становило 5,8%, — Мінекономіки
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok