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13 жовтня 2020, вівторок, 13:36 14
Суспільство 2020-10-13T14:45:02+03:00
Українські Новини
У Маріїнському палаці відвалився декор, прикріплений на монтажну піну

У Маріїнському палаці відвалився декор, прикріплений на монтажну піну

Ольга Фандорина
Ремонт, Реконструкція, Маріїнський палац
Маріїнський палац. Фото: discoverukraine.com.ua
Маріїнський палац. Фото: discoverukraine.com.ua

У Маріїнському палаці відпала частина бетонної огорожі. Елементи декору трималися на монтажній піні. Це дуже здивувало автора поста і він в соцмережі передав своє обурення на адресу реставраторів палацу. Відповідний пост  опублікував на своїй сторінці в Facebook військовий експерт Олександр Білецький. 

На фото чітко видно, що елементи декору трималися на монтажній піні. Це дуже здивувало автора поста і він в соціальній мережі передав своє обурення на адресу реставраторів палацу.

Огорожа Маріїнського палацу. Фото: Олександр БілецькийОгорожа Маріїнського палацу. Фото: Олександр Білецький

Огорожа Маріїнського палацу. Фото: Олександр БілецькийОгорожа Маріїнського палацу. Фото: Олександр Білецький

Як повідомляли Українські Новини, Маріїнський палац вперше відкрив  двері після багаторічного ремонту. Петро Порошенко провів там офіційний дипломатичний прийом, гостями якого стали глави дипломатичних представництв іноземних держав, а також міжнародних організацій, які були акредитовані в Україні.

Маріїнський палац у 2018 році продовжать  реставрувати і облаштовувати за 72,6 млн гривень.

Також для Маріїнського палацу планували  закупити меблів та обладнання для кухонних приміщень на 1 млн гривень.

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