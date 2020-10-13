У Маріїнському палаці відвалився декор, прикріплений на монтажну піну

У Маріїнському палаці відпала частина бетонної огорожі. Елементи декору трималися на монтажній піні. Це дуже здивувало автора поста і він в соцмережі передав своє обурення на адресу реставраторів палацу. Відповідний пост опублікував на своїй сторінці в Facebook військовий експерт Олександр Білецький.

На фото чітко видно, що елементи декору трималися на монтажній піні. Це дуже здивувало автора поста і він в соціальній мережі передав своє обурення на адресу реставраторів палацу.

Огорожа Маріїнського палацу. Фото: Олександр Білецький

Огорожа Маріїнського палацу. Фото: Олександр Білецький

Як повідомляли Українські Новини, Маріїнський палац вперше відкрив двері після багаторічного ремонту. Петро Порошенко провів там офіційний дипломатичний прийом, гостями якого стали глави дипломатичних представництв іноземних держав, а також міжнародних організацій, які були акредитовані в Україні.

Маріїнський палац у 2018 році продовжать реставрувати і облаштовувати за 72,6 млн гривень.

Також для Маріїнського палацу планували закупити меблів та обладнання для кухонних приміщень на 1 млн гривень.

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