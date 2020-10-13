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  • Переможцем конкурсу біомедичних стартапів BioMedTech "Джерело інновацій" стала роботизована рука-протез
13 жовтня 2020, вівторок, 11:27 362 Прес-реліз
Економіка 2020-10-13T12:00:02+03:00
Українські Новини
Переможцем конкурсу біомедичних стартапів BioMedTech "Джерело інновацій" стала роботизована рука-протез

Переможцем конкурсу біомедичних стартапів BioMedTech "Джерело інновацій" стала роботизована рука-протез

Тетяна Зотова
Стартап, Джерело Експо, Прем’єр Експо, BioMedTech, Джерело інновацій
Перший конкурс біомедичних стартапів BioMedTech Джерело інновацій. Фото: jerelo-expo.com
Перший конкурс біомедичних стартапів BioMedTech Джерело інновацій. Фото: jerelo-expo.com

У рамках 29-ї міжнародної медичної виставки Public Health 2020 пройшла фінальна частина Першого конкурсу біомедичних стартапів BioMedTech Джерело інновацій

У фінал конкурсу вийшли п’ять стартапів, яких журі у складі відомих науковців та бізнесменів відбирало з поміж декількох десятків претендентів на протязі вересня 2020 року. Мета конкурсу: розвиток українського ринку біомедичних інновацій, здатних поліпшити методи профілактики, лікування, діагностики захворювань, підвищити якість охорони здоров’я.

Перше місце по результатам голосування журі зайняв стартап з виробництва роботизованих протезів-рук з штучним інтелектом. Загалом топ-5 проектів переможців в залежності від набраних балів зайняли наступні місця:

  1. Біонічний роботизований протез-рука Esper hand компанії Еспер Біонікс. Esper hand - це перший IoT (інтернет речей) протез зі складним програмним забезпеченням, розроблений з використанням Machine Learning підходу (штучний інтелект). Розробка включає набір датчиків, можливість фільтрації сигналів та систематичне оновлення хватів та алгоритмів обробки сигналів. Він розпізнає активність людини і підлаштовує хват до відповідної ситуації, зменшує час необхідний для навчання, підвищує точність управління і забезпечує інтуїтивне керування протезом.
  2. "Живі" кардіоімпланти Geron Core. Інноваційна розробка, яка дозволить замінити штучні кардіоімпланти на так звані "живі" - з власних клітин дитини створюється власна "жива" тканина для імпланту.
  3. Програмно-апаратний  комплекс Crunch.Tips для процесу реабілітації пошкоджених кінцівок (компанія "Фісон"). Crunch.Tips - це насадки (сенсори) на милиці, які в режимі реального часу вимірюють навантаження на ушкодженні кінцівки пацієнта, що проходить реабілітацію. Пацієнт отримує сповіщення щоразу, коли навантаження замале чи завелике, а лікар має можливість переглянути хід реабілітації та впевнитися, що пацієнт дотримується рекомендацій щодо характеру навантажень.
  4. Медична Інформаційна Система МедЦентр+ - автоматизація процесів управління медобслуговуванням. МІС "МедЦентр+" об'єднує в єдиній системі роботу контакт-центру лікарні, медичних працівників, лікарів та комерційних підрозділів; синхронізує інформацію з роботою сайту; поглиблено аналізує інформацію в режимі реального часу; забезпечує електронний документообіг та контроль за всіма призначеннями лікаря.
  5. "Медичний ЕКГ-калькулятор" лікувально-діагностичного центру "Віком Мед". Медичний ЕКГ-калькулятор - це паспорт здоров’я серця, який формується за допомогою автоматизації аналізу електрокардіограми (ЕКГ). Зокрема проводиться аналіз фізіологічності серцевих скорочень - ЕКГ-АФСС. Алгоритм дозволяє оцінити можливості та готовність серця до виконання життєвих навантажень у здорової чи хворої людини.

Повне відео фінальної частини конкурсу з нагородженням переможців можна переглянути тут.

Головний приз для стартапів, які зайняли 1 та 2 місця - презентація проекту на міжнародному медичному форумі MEDICA у Дюссельдорфі (Німеччина) у листопаді 2021 року (медична виставка світового масштабу; витрати на поїздку та участь у MEDICA покривають організатори конкурсу). 

Окремий приз для 1 місця - акселераційна програма з розвитку стартапу. Також співорганізатор - оргкомітет виставки Public Health - на виставці наступного року надасть можливість безкоштовної демонстрації технології роботи біонічного протезу-руки Esper hand компанії Еспер Біонікс. Приз для 2 місця - програма з комплексного аналізу стартапу (due diligence). Призи для 3-5 місць - навчальна програма "Як з ідеї створити продукт та виростити успішний бізнес?". 

Конкурс "Джерело інновацій" у сфері BioMedTech організований громадською спілкою "Джерело Експо" та ДП "Прем’єр Експо", які об’єднали зусилля, щоб допомогти українським вченим, новаторам та стартапам в розвитку та впровадженні інновацій. 

В рамках конкурсу українським стартапам надається можливість отримати професійну експертизу та згодом отримати фінансування проектів з виходом на міжнародні ринки. До участі запрошуються винахідники та команди новаторів (стартапів), які мають перспективні та інноваційні технологічні розробки/проекти на рівні: ідеї, pre-seed, прототипа або готового продукту. Старт наступного конкурсу біомедичних стартапів BioMedTech "Джерело інновацій" організатори планують з лютого 2021 року.

Громадська спілка "Джерело Експо" - непідприємницьке громадське об’єднання, створене для підвищення конкурентоспроможності українського продукту (робіт, послуг) на зовнішніх ринках, розвитку експортних компетенцій, промоції українських товарів, робіт та послуг за кордоном, надання допомоги в налагодженні співробітництва та партнерства між українським та закордонним бізнесом

Public Health - найбільша міжнародна медична виставка в Україні, яка пройшла у Києві з 7 по 9 жовтня 2020 року. Організатор ДП "Прем’єр Експо". На виставці були представлені 280 учасників з 13 країн світу і 39 ділових і наукових заходів.

Прес-служби "Джерело Експо" та ДП "Прем’єр Експо"

За додатковою інформацією звертайтесь до Дар’ї Абулової.

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