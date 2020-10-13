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13 жовтня 2020, вівторок, 11:00 8
Економіка 2020-10-13T12:30:03+03:00
Українські Новини
Росток-холдинг завершив реконструкцію елеватора в Глухові

Росток-холдинг завершив реконструкцію елеватора в Глухові

Ольга Фандорина
Росток-Холдинг, Елеватор
Росток-Холдинг. Фото: uaprom.info
Росток-Холдинг. Фото: uaprom.info

Група компаній "РОСТОК-ХОЛДИНГ" завершила реконструкцію елеватора в Глухові Сумської області, вклавши в модернізацію об'єкта 2 млн дол., Повідомила компанія з посиланням на генерального директора Андрія Шваба.

Згідно з проектом, потужності зі зберігання зерна були збільшені на 27 тис. т за рахунок будівництва трьох додаткових споруд. В результаті реконструкції загальний обсяг зберігання становить 75 тис. Тонн.

За словами топ-менеджера "РОСТОК-Холдинг", елеватор вже знаходиться в експлуатації і використовується для зберігання зерна, зібраного в господарствах групи в ході річної збиральної кампанії. Це дозволить компанії знизити витрати і втрату якості при зберіганні продукції в мішках.

"РОСТОК-ХОЛДИНГ" - агропромислова група, яка спеціалізується на вирощуванні і реалізації зернових культур, а також виробництво і продаж молока. Основними бенефіціарами виступають Яків Грибов і Віктор Купавцев, що володіють по 49,9% акцій компанії.

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