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  • Бути доступними для кожного вінничанина під час карантину, - кандидат в мери Вінниці Сергій Кудлаєнко запровадив безконтактні агітаційні призми
13 жовтня 2020, вівторок, 10:35 372
Вибори 2020-10-13T12:00:03+03:00
Українські Новини
Бути доступними для кожного вінничанина під час карантину, - кандидат в мери Вінниці Сергій Кудлаєнко запровад

Бути доступними для кожного вінничанина під час карантину, - кандидат в мери Вінниці Сергій Кудлаєнко запровадив безконтактні агітаційні призми

Петро Стуженко
QR-код, Агітація, Мер, Вінниця, Інформація, Кудлаєнко
Сергей Кудлаенко. Фото: vinnytsianews.com
Сергей Кудлаенко. Фото: vinnytsianews.com

Кандидат на посаду Вінницького міського голови Сергій Кудлаєнко особисто представив приклад безконтактної агітації і розповів жителям міста як користуватися QR-кодами з його інноваційних агітаційних призм. Відповідне відео інструкції опублікував кандидат на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує портал vinnytsianews.com.

Для того, щоб написати кандидату, звернутися з певним питанням або отримати інформаційні матеріали та дізнатися новини команди Кудлаєнка, необхідно на смартфоні вибрати програму зчитування QR-коду і навести фотокамеру на нього. Вже через кілька секунд на екрані з'явиться інформація, прихована в коді. Потім треба тільки вибрати необхідну соціальну мережу і приєднатися до спільнот кандидата (Facebook, Telegram, Instagram або Viber).

"Всі звернення будуть оброблені і кожен отримає відповідь", - запевняє Кудлаєнко.

Так відкрито і доступно кандидат з командою планує працювати і надалі, щоб всі жителі міста мали контакт з міською владою і службами всіх рівнів: від ЖЕКу до міської ради і мера.

"Наше основне завдання - бути доступними для кожного вінничанина", - зазначив Кудлаєнко.

Нагадаємо, вперше в Україні безконтактно отримати агітаційну інформацію своїм виборцям запропонував кандидат на посаду Вінницького міського голови Сергій Кудлаєнко. Ноу-хау кандидата на пост міського голови - призми з QR-кодом.

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