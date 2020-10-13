підписатися на розсилку
28 28.41
32.9 33.5
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Комісію за розрахунки платіжними картами можуть зменшити в 5-6 разів, — законопроект
13 жовтня 2020, вівторок, 10:37 389
Економіка 2020-10-13T12:45:03+03:00
Українські Новини
Комісію за розрахунки платіжними картами можуть зменшити в 5-6 разів, — законопроект

Комісію за розрахунки платіжними картами можуть зменшити в 5-6 разів, — законопроект

Елена Новикова
Банківська картка. Фото: pixabay
Банківська картка. Фото: pixabay

У парламенті зареєстрований законопроект №4178, який пропонує серйозно зменшити т.зв. ставку еквайрингу - для розрахунків платіжними картами. Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

Відповідно до законопроекту, вже з початку наступного року, загальний розмір ставки комісії (з урахуванням комісії і банків, і міжнародних платіжних систем) може бути обмежений на рівні 1,5% від розміру платежу, з липня 2021 року - на рівні 1%, а з 2022 року - не вище 0,5%.

Це допоможе, перш за все, малому бізнесу, який змушений платити 2-3% комісії за розрахунки платіжними картами - в 7 разів більше, ніж в Євросоюзі

Багато торгових мереж, які активно працюють з малим бізнесом і в розрахунках яких серйозну роль грають платіжні карти, підтримали даний законопроект.

"Комісія за розрахунок платіжними картами в Україні в 7 разів вище, ніж в країнах Євросоюзу. За кожні 100 грн, заплачені картою, підприємець повинен 2,5-3 грн віддати банку. З огляду на те, що український бізнес, особливо малий і середній бізнес, переживає зараз найтяжчу кризу, ми закликаємо банки і міжнародні платіжні системи зробити крок на зустріч бізнесу і зменшити комісії з платежів", - заявила директор з питань співпраці з державною владою "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" Олеся Оленіцкая.

Мережа "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" спеціалізується на роботі саме з малими підприємствами та фізичними особами-підприємцями, які часто використовують дану торговельну мережу для просування і реалізації власної продукції, а також з сегментом ХоРеКа - готелі, ресторани, кафе, які також, як правило, є малим бізнесом.

"Парадоксально, але при діючих зараз технологіях розрахунок готівкою для українського підприємця в 100-150 (!) разів вигідніше, ніж розрахунок карткою. Так, вартість інкасації банком готівкової гривні в середньому коштує 0,02% від суми. А комісія за проведення карткових платежів коливається від 1,8 до 3%. При цьому якщо ми, як великі торговельні мережі, ще можемо "виторгувати" трохи менший відсоток завдяки серйозним оборотам, то малий бізнес змушений платити по повній - 2-3% з кожного платежу плюс 300-400 грн. за кожен POS-термінал в місяць", - пояснює ситуацію Олеся Оленіцкая.

Раніше Національний банк також закликав банки і платіжні комісії зменшити ставки за розрахунками платіжними картами.

"Ми дуже хочемо, щоб безготівкові платежі були дешевшими, ніж готівка, і вже робимо необхідні кроки в цьому напрямку. Ми рекомендуємо банкам діяти аналогічно і знижувати вартість онлайн-розрахунків для своїх клієнтів", - раніше заявив заступник глави Нацбанку Сергій Холод.

До того ж, зниження ставки комісії еквайрингу повністю відповідає практиці Європейського Союзу. В Євросоюзі ще в 2008 р після повномасштабного розслідування, яке загрожувало обом найбільшим платіжним системам величезним штрафом, Visa і Mastercard домовилися з Єврокомісією зменшити свою комісію до 0,2%. Згідно з Регламентом 2015/751 від 29 квітня 2015 року, в усіх країнах Євросоюзу розмір ставок комісії не може перевищувати 0,2% за дебетними картками і 0,3% за кредитними.

У США і у Великобританії платіжні системи та банки також були змушені серйозно знизити свої комісії після групових позовів, переговорів та мирових угод з підприємцями.

Більше новин про:

В Україні знову понад 5 тис. нових випадків коронавірусу за добу
У вівторок вранці Київ "почервонів" від масштабних заторів: карта найбільш завантажених доріг
Новини
Онищенко розповів як за завданням Коболєва літав на переговори до Сороса готувати під нього приватизацію "Укргазвидобування" 12:33
Кабмін затвердив стратегію патріотичного виховання. Замість вожатих будуть вихователі 12:24
Кернес невдовзі повернеться до Харкова, а чутки про його погане самопочуття — спекуляції опонентів перед виборами, — мерія 11:56
МЗС проти можливого закриття кордонів під час другої хвилі коронавірусу 11:38
МОЗ за добу збільшив на 42,7% кількість ПЛР-тестів на COVID-19 11:32
більше новин
Навчання. Фото: pixabay
У ліцеї під Києвом, де помер директор, виявили 10 вчителів з COVID-19. І вирішили продовжити навчання 11:21
Комісію за розрахунки платіжними картами можуть зменшити в 5-6 разів, — законопроект 10:37
У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори, — Марина Порошенко 18:42
COOP Україна в Чернігівській області збільшила до 20 тис грн соцвиплати своїм співробітникам з нагоди народження дитини 10:13
Хлібокомбінат COOP Україна в Чернівецькій області у першому півріччі 2020 року виробив хлібобулочної продукції на 3,3 млн грн 09:55
більше новин
Завтра президент Польщі Дуда відвідає Україну вперше з 2017 року 17:00
У МОЗ не наполягатимуть на поверненні до тотального карантину в Україні 08:34
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
В Україні понад 22 тисячі хворих на пневмонію за тиждень. Це в п'ять разів більше, ніж влітку 11:32
Перенесення канікул в школах," дистанційка" в внз та обмеження роботи кафе. Як посилять карантин 18:00
більше новин
За 8 місяців падіння ВВП становило 5,8%, — Мінекономіки
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok