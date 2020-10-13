Арахамія тисне на ЦВК, щоб скасувати реєстрацію списку ОПЗЖ у Миколаєві, - ОПЗЖ

"Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія здійснює незаконний тиск на ЦВК з метою скасувати реєстрацію Миколаївського міського списку ОПЗЖ". Про таке йдеться в тексті заяви партії "Опозиційна платформа - За життя", розміщеній на офіційному порталі політичної сили.

"Представник партії влади Давид Арахамія "нагинає" ЦВК, щоб не допустити найбільшу опозиційну партію до виборів у Миколаївську міську раду.

Суди вже двох інстанцій у Миколаєві та Одесі встановили факт законності реєстрації нашої партії, незважаючи на тиск і те, що заяву про зняття з виборів Миколаївського списку ОПЗЖ подала правляча партія "Слуга народу".

Партія "Слуга народу" стрімко втрачає рейтинги, а сам Арахамія заявив, що для правлячої партії "буде корисно програти на місцевих виборах". Проте, користуючись "телефонним правом", Д. Арахамія здійснює тиск на ЦВК з метою прийняття незаконних рішень про скасування реєстрації Миколаївського міського списку ОПЗЖ і політичної розправи - розпуску нормально працюючої Миколаївської міської виборчої комісії.

Ми заявляємо, що подібні дії є протизаконною спробою фальсифікувати вибори у Миколаєві.

Ми закликаємо ЦВК не піддаватися політичному тиску з боку правлячої партії і не приймати рішень, які дискредитують членів Комісії, завдають шкоди українській демократії та ставлять під сумнів чесність та прозорість виборчого процесу", - зазначається в тексті заяви партії ОПЗЖ.

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