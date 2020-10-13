підписатися на розсилку
28 28.41
32.9 33.5
˟
13 жовтня 2020, вівторок, 10:21 9
Вибори 2020-10-13T10:30:01+03:00
Українські Новини
Арахамія тисне на ЦВК, щоб скасувати реєстрацію списку ОПЗЖ у Миколаєві, - ОПЗЖ

Арахамія тисне на ЦВК, щоб скасувати реєстрацію списку ОПЗЖ у Миколаєві, - ОПЗЖ

Павло Твердохліб
Опозиційна платформа - За життя, ЦВК України, Миколаїв, ОПЗЖ, Арахамія
Опозиційна платформа - За життя. Фото: ОПЗЖ
Опозиційна платформа - За життя. Фото: ОПЗЖ

"Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія здійснює незаконний тиск на ЦВК з метою скасувати реєстрацію Миколаївського міського списку ОПЗЖ". Про таке йдеться в тексті заяви партії "Опозиційна платформа - За життя", розміщеній на офіційному порталі політичної сили.

"Представник партії влади Давид Арахамія "нагинає" ЦВК, щоб не допустити найбільшу опозиційну партію до виборів у Миколаївську міську раду.

Суди вже двох інстанцій у Миколаєві та Одесі встановили факт законності реєстрації нашої партії, незважаючи на тиск і те, що заяву про зняття з виборів Миколаївського списку ОПЗЖ подала правляча партія "Слуга народу".

Партія "Слуга народу" стрімко втрачає рейтинги, а сам Арахамія заявив, що для правлячої партії "буде корисно програти на місцевих виборах". Проте, користуючись "телефонним правом", Д. Арахамія здійснює тиск на ЦВК з метою прийняття незаконних рішень про скасування реєстрації Миколаївського міського списку ОПЗЖ і політичної розправи - розпуску нормально працюючої Миколаївської міської виборчої комісії.

Ми заявляємо, що подібні дії є протизаконною спробою фальсифікувати вибори у Миколаєві.

Ми закликаємо ЦВК не піддаватися політичному тиску з боку правлячої партії і не приймати рішень, які дискредитують членів Комісії, завдають шкоди українській демократії та ставлять під сумнів чесність та прозорість виборчого процесу", - зазначається в тексті заяви партії ОПЗЖ.

Більше новин про: Опозиційна платформа - За життя ЦВК України Миколаїв ОПЗЖ Арахамія

У Миколаївській області за добу відразу в 11 навча...
"Слуги народу" закликали якомога швидше включити з...
На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонк...
Бойко та Скорик поклали квіти до Будинку профспіло...
В Україні знову понад 5 тис. нових випадків коронавірусу за добу
У вівторок вранці Київ "почервонів" від масштабних заторів: карта найбільш завантажених доріг
Новини
Комісію за розрахунки платіжними картами можуть зменшити в 5-6 разів, — законопроект 10:37
Сергій Кудлаєнко назвав своїм завданням бути доступними для кожного вінничанина, особливо під час карантину 10:35
Арахамія тисне на ЦВК, щоб скасувати реєстрацію списку ОПЗЖ у Миколаєві, - ОПЗЖ 10:21
В аеропорту Сікорського розповіли, на скільки скоротився пасажиропотік у 2020 09:57
Бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню в зоні ООС 12 жовтня 09:45
більше новин
Навчання. Фото: pixabay
У ліцеї під Києвом, де помер директор, виявили 10 вчителів з COVID-19. І вирішили продовжити навчання 11:21
У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори, — Марина Порошенко 18:42
COOP Україна в Чернігівській області збільшила до 20 тис грн соцвиплати своїм співробітникам з нагоди народження дитини 10:13
Хлібокомбінат COOP Україна в Чернівецькій області у першому півріччі 2020 року виробив хлібобулочної продукції на 3,3 млн грн 09:55
Не допустити потрапляння столиці у "червону зону" можуть тільки кияни, - Палатний 14:59
більше новин
Завтра президент Польщі Дуда відвідає Україну вперше з 2017 року 17:00
Перенесення канікул в школах," дистанційка" в внз та обмеження роботи кафе. Як посилять карантин 18:00
У МОЗ заявили про посилення адаптатованого карантину: чи буде повний локдаун 11:00
Пенсіонери. Фото: Pixabay
Пенсію можна оформити, не виходячи з дому. Докладна інструкція 05:15
Українці знайшли багато помилок на передвиборних білбордах кандидатів від "Слуги народу" 16:04
більше новин
За 8 місяців падіння ВВП становило 5,8%, — Мінекономіки
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok