На COOP-ринку в Сумах реконструювали павільйони і запустили доставку продуктів додому

На центральному ринку Сум (входить в "Укркоопспілку") запустили послугу доставки сільгосппродукції покупцям додому. Про це повідомили в Сумському облспоживспілці, інформує портал uamarket.info.

"Ми взялися освоювати новий для себе напрямок в сфері послуг, почавши з Центрального ринку в Сумах. Тепер плодоовочеву продукцію можна замовити, не виходячи з дому. Поки для нас це ноу-хау, але є наміри подібні послуги активно впроваджувати і збільшувати їх перелік" , - прокоментував голова правління облспоживспілки Магомед Галаєв.

За його словами, такий сервіс - це необхідність.

"У послуг, які вважалися традиційно "базарними", з'явилася альтернатива, наприклад, адресна доставка продуктів харчування, якою користується все більше людей, економлячи при цьому свій час. Коронавірус тільки активізував цей процес. Статистика свідчить: кількість відвідувачів сільгоспринків помітно зменшується", - прокоментував Галаєв.

Послуга з доставки - складова частина комплексної реконструкції Центрального ринку Сум. В рамках реконструкції вже відкриті новий молочний, рибний і м'ясний відділи, обладнані сучасними холодильниками, холодними вітринами, необхідною системою комунікацій, проточною водою, каналізацією. Важливим екологічним рішенням стало облаштування жироуловлювачів - спеціального обладнання для очищення і знежирення стічних вод.

Також проект реконструкції передбачає збільшення числа паркомісць біля ринку, з'являться дитячі майданчики, газони, дерева і більше місць для відпочинку.

Центральний ринок в Сумах побудували в 1985 році.

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