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12 жовтня 2020, понеділок, 18:42 365
Вибори 2020-10-12T19:00:03+03:00
Українські Новини
У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори, — Марина Порошенко

У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори, — Марина Порошенко

Валерия Драгомирова

Лідер команди ЄС до Київради Марина Порошенко та очільниця списку ЄС до Київської обласної ради Вікторія Сюмар провели зустріч з головою моніторингової місії ОБСЄ Інгібйорг Сольрун Гісладоттір та політичним аналітиком місії Дімашем Алжановим, в ході якої висловили свій погляд на хід виборчої кампанії в Україні.

Про це пише пресслужба партії. 

Під час обговорення Марина Порошенко зазначила, що ці вибори будуть важливими індикатором всього, що відбувається в країні протягом останніх півтора року правління абсолютно некомпетентної центральної влади.

"У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори. Велике занепокоєння викликає незалежність виборчих комісій та їх можливість повноцінно працювати з огляду на епідемію коронавірусу. З огляду на складність виборчого процесу ми очікуємо досить велику кількість порушень та відповідно оскаржень рішень виборчих комісій. І тут нас особливо непокоїть спроможність судів оперативно та неупереджено розглядати справи та виносити справедливі рішення, щоб захистити вибір громадян", – сказала Марина Порошенко.

Вікторія Сюмар наголосила, що Європейська Солідарність у ході передвиборчої кампанії стикається з великою кількістю порушень та тиском. Зокрема вона розповіла про блокування "Приватбанком" рахунків партії, порушення при розподілі посад до виборчих комісій всіх рівнів, пошкодження білбордів з рекламою Європейської Солідарності у Черкаській області та перешкоджання розміщенню зовнішньої реклами партії у Волинській та Полтавській областях.

Також учасниці зустрічі підкреслили, що "Європейська Солідарність" є партією з чіткими ідеологічними установками – орієнтацією на європейські стандарти та захист державного суверенітету.

"У Київ ми йдемо з гаслом "Допомагати і захищати". І це не просто слова. Вони відповідають тому, що наша команда робила і робить, незалежно від того, чи це виборча кампанія, чи політичні будні", – зазначила Марина Порошенко.

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