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  • З резервного фонду столиці додатково виділять 30 млн гривень на індивідуальний захист для медиків, — мер Кличко
12 жовтня 2020, понеділок, 17:28 345
Політика 2020-10-12T17:45:02+03:00
Українські Новини
З резервного фонду столиці додатково виділять 30 млн гривень на індивідуальний захист для медиків, — мер Кличк

З резервного фонду столиці додатково виділять 30 млн гривень на індивідуальний захист для медиків, — мер Кличко

Елена Новикова
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Столична влада днями виділила з резервного фонду бюджету міста 30 млн гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту для медиків комунальних медзакладів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн прес-конференції.

"Ми надалі працюємо і над збільшенням ліжок у медзакладах для лікування хворих на COVID-19, і над забезпеченням лікарень та медиків усім необхідним. Хочу повідомити, що днями місто додатково виділило з резервного фонду столиці майже 30 млн гривень. – Це кошти на закупівлю комунальними медзакладами засобів індивідуального захисту, - сказав Кличко.  - За виділені кошти для медзакладів закуплять костюми біологічного захисту, бахіли, ізоляційні одноразові медичні халати, маски, медичні рукавички та захисні щитки", - підкреслив Кличко.

Мер Києва зазначив, що лікарі сьогодні ризикують найбільше, бо перебувають у контакті з хворими пацієнтами. Тому, щоб захистити себе та запобігти передачі інфекції, медики повинні дотримуватись правил інфекційного контролю та використання засобів індивідуального захисту. Закупівля таких засобів, за словами мера, дозволить зменшити розповсюдження захворюваності серед медичних працівників.

Віталій Кличко нагадав, що наприкінці березня місто виділило понад 260 млн грн. з резервного фонду бюджету столиці на заходи з протидії поширенню коронавірусу. Тоді за ці кошти для лікарень придбали засоби індивідуального захисту, необхідне обладнання та ліки. Окремо місто також виділяє гроші на ремонт систем постачання кисню в лікарнях та закупівлю кисневих концентраторів.

"Ми сьогодні робимо все, щоб захистити киян від розповсюдження вірусу. І щоб надавати необхідну допомогу хворим на COVID-19. Але тут важливі спільні зусилля і місцевої влади, і державної. Відокремлено діяти в такій ситуації не вийде. Адже йдеться про здоров'я і життя людей. Тому я і звернувся до прем’єра та до міністра охорони здоров’я виконати обіцянки. І надати ліжковий фонд і фахівців для лікування хворих на коронавірус у державних медустановах, розташованих у Києві. Зокрема, в закладах Національної академії медичних наук, МОЗу та відомчих медзакладах. Ці заклади, підкреслю, знаходяться в столиці. У них є понад 11 тисяч ліжкомісць, - підкреслив мер. - Бо зараз почали говорити про мобільні госпіталі. Але де логіка, якщо є стільки вільних місць в медзакладах, де є всі умови і кваліфікований персонал?! Та відповіді на моє звернення місто досі не отримало", - наголосив Віталій Кличко.

Він також повідомив, що сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 1787 хворих на коронавірус, із них 38 дітей. 370 пацієнтів - у важкому стані, 562 отримують кисневу підтримку, 33 - під апаратами ШВЛ. Іще 140 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус. Пневмонію в столичних медзакладах лікують 639 хворих.

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