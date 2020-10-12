Уряд провалив боротьбу з коронавірусом на Кіровоградщині, – "За майбутнє"

Система охорони здоров'я Кіровоградської області не витримала навантаження через епідемію COVID-19 – в області склалася катастрофічна ситуація з лікарнями.

Це виявили представниці жіночого руху політичної партії "За майбутнє", які перебувають у турі регіонами України.

Зокрема, під час візиту у районну лікарню Олександрівки виявилося, що тут лікують хворих на COVID-19, оскільки в обласній лікарні вільні місця закінчились. При цьому лікарня Олександрівки не визначена опорною для цього. Як наслідок, поруч з хворими на коронавірус опиняються інші пацієнти, які можуть "підчепити" хворобу на додаток до своїх важких захворювань. Водночас на папері відповідні хворі прописані за обласною лікарнею, а отже ніхто з медиків, які насправді їх лікують, не отримують коронавірусних доплат. Також в області склалась катастрофічна ситуація із забезпеченням тестами та засобами захисту.

"Абсурдно витрачати кошти, передбачені на боротьбу з коронавірусом, на ремонт доріг. Ми бачимо, що лікарні в багатьох областях України не забезпечені, лікарі не мають належних засобів захисту, і попри те, що працюють з хворими на ковід - не отримують доплат", - сказала координаторка жіночого руху "За майбутнє" Ірина Суслова.

Кошти, що виділяються на боротьбу з COVID-19 в області – мізерні.

"Із 64 млрд (гривень), які виділила держава на боротьбу з коронавірусом, Олександрівська центральна районна лікарня отримала 738 гривень - на 1 тис. захисних масок. Це кричуща ситуація. Згаяно дорогоцінний час, який могли ефективно використати на якісну підготовку медзакладів і лікарів", - розповів лідер партії "За майбутнє" у Кіровоградській області Олександр Горбунов.

У цій ситуації партія "За майбутнє" вимагає відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова. У партії вважають, що міністр не зміг налагодити ефективної системи протидії поширенню COVID-19. Боротьба з епідемією виявилась провальною, незважаючи на безпрецедентні кошти, виділені на неї. "За майбутнє" збирає підписи за відставку Степанова з посади міністра.

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