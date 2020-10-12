Мінекономіки підтримує поступове зростання ставки акцизів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України підтримує поступове зростання ставок акцизного податку на ТВЕН.

Про це йдеться в листі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на адресу Міністерства фінансів.

Міністерство підтримує ідею збільшення ставки акцизного податку на ТВЕН з 1 січня 2021 року на 70%, а в подальшому – щорічне збільшення ставки акцизного податку на ТВЕН – на 50% до встановлення ставки на рівні 9809,94 гривень за 1 кілограм.

На думку фахівців міністерства, такий графік "пропонує більш стабільну модель оподаткування, більш поступовий перехідний період для адаптації учасників тютюнового ринку, що дозволить мінімізувати ризики зростання нелегальної торгівлі тютюновими виробами, в тому числі і контрабанди таких виробів в Україну з сусідніх країн".

Окрім того, пропонується залишити чинний на сьогодні спосіб оподаткування ТВЕН, при якому ставка акцизного податку встановлена у гривнях за 1 кілограм.

"У європейському законодавстві відсутні гармонізовані вимоги щодо принципів та розмірів оподаткування ТВЕН, а більшість країн Європейського Союзу оподатковують такі вироби на рівні ставки, встановленої для тютюну для куріння, одиницею вимірювання якої є ціна за 1 кілограм", - йдеться у листі.

Нагадаємо, Асоціація міст України та Федерація роботодавців України звернулися до голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева з закликом переглянути чотирикратне збільшення ставки акцизного податку на ТВЕН та передбачити зростання акцизу на ТВЕН на 50% з 2021 року.

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