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12 жовтня 2020, понеділок, 14:59 363
Вибори 2020-10-12T16:00:02+03:00
Українські Новини
Не допустити потрапляння столиці у "червону зону" можуть тільки кияни, - Палатний

Не допустити потрапляння столиці у "червону зону" можуть тільки кияни, - Палатний

Петро Стуженко
Кличко, Київ, Мер, Пандемія, Артур Палатний
Артур Палатний.. Фото:facebook.com/Artur.Palatnyi
Артур Палатний.. Фото:facebook.com/Artur.Palatnyi

Київська міська влада ефективніше за інших в Україні протистоїть поширенню пандемії COVID-19. Про це заявив народний депутат України VII-VIII скликань, який очолював Комітет ВРУ з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму дві каденції поспіль Артур Палатний.

Столиця перебуває в "помаранчевій зоні", кількість хворих, як і по всій країні, зростає. Однак міська влада тримає ситуацію під контролем та докладає всіх зусиль для захисту киян.

"Починаючи з весни, місто збільшує кількість ліжок у лікарнях, забезпечує лікарів і медичні заклади обладнанням, засобами індивідуального захисту. Днями з резервного фонду міста на ці витрати було виділено додатково 30 млн грн, до того було виділено 260 млн грн", - сказав Артур Палатний.

Наразі у 18-ти медзакладах столиці облаштовано понад 2200 ліжок. Мер Віталій Кличко веде перемовини із Міністерством охорони здоров’я та Кабміном про збільшення ліжкового фонду у державних медзакладах, що розташовані на території Києва. Загалом це понад 11 тис. ліжок.

"Переговори складні, мер вчергове надіслав відповідні звернення. Хоча це питання можна було б вирішити оперативніше в робочому режимі. Тим паче, що зараз центральна та міська влада мають об’єднувати зусилля та діяти синхронно. Коли йдеться про здоров’я і життя людей, не час бавитися у політику", - наголосив Артур Палатний.

Він також позитивно оцінив ініціативи міської влади в напрямку соціального захисту киян і підтримки бізнесу на час пандемії, а також якісну комунікацію з громадою.

"Інформаційна гігієна зараз не менш важлива гігієни рук. Через брак інформації про ситуацію поширюються фейки і небезпечні теорії змов. Віталій Кличко не сховався від киян, а з перших днів карантину особисто щодня інформує про кількість хворих, рівень загрузки медичних закладів та дії влади", - сказав Артур Палатний.

При цьому він додав, що убезпечити столицю від потрапляння у "червону зону" здатні тільки кияни - якщо будуть дотримуватися всіх протиепідемічних рекомендації та відповідально ставитися до карантинних обмежень.​

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