Податківець з незадекларованим майном Анголюк намагається створити масштабну корупційну схему, – ЗМІ

Начальник управління податкового адміністрування Головного управління Державної податкової служби в Одеській області Дмитро Анголюк запустив процес "централізації" вирішення усіх питань, що пов'язані з оподаткуванням місцевих підприємців.

Про це повідомило інтернет-видання Голос.ua, посилаючись на джерело в управлінні податкової служби.

"В Одесі Анголюк працює з літа цього року. І відразу почав займатися тим, заради чого прийшов - викачувати гроші з усіх, у кого вони є", - заявив співробітник управління, що побажав не розкривати свого ім'я.

За словами співробітника відомства, Дмитро Анголюк з перших днів перебування на посаді запросив перелік найбільших платників податків регіону.

"Анголюка не цікавить розширення бази оподаткування та відстоювання інтересів держави. Він насамперед запросив список найбільших платників податків і дуже довго з'ясовував, хто стоїть за яким саме бізнесом, напрямком, компанією. Прицілюється, так би мовити. За місяць був налаштований оборот "кеша" в кабінеті Анголюка в розмірі мінімум мільйона доларів", - стверджує джерело.

В управлінні також вказують на невідповідність інформації в декларації про доходи Анголюка його реальному майновому стану.

"У Анголюка в декларації 10 тис. доларів. Ну хоч би посоромився. Для відводу очей навіть вказав подарунки вартістю в 150 та 350 гривень. Просто смішно. Після роботи в Черкасах, Миколаєві та Києві хлопець (Анголюк) вважає, що ніхто не знає про його елітну нерухомість в столиці та мінімум 2 люксові авто - його та дружини", - говорять в одеському податковому управлінні.

Згідно з офіційною біографією Дмитра Анголюка більшу частину своєї кар'єри він пропрацював в управлінні податкової служби в Черкаській області.

"Якщо ви заглянете в біографію та декларацію Анголюка, то вам все стане зрозуміло. Чому його корупційні схеми не помічали? Тому що відповідальною особою з питань боротьби з корупцією в Черкаському управлінні була дружина Анголюка. Тобто дружина доглядала, чи працює за законом її чоловік. Її тепер й в Одесі чекати?" - сказали колеги Анголюка.

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