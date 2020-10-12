підписатися на розсилку
28 28.41
32.85 33.45
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Фінанси
  • Податківець з незадекларованим майном Анголюк намагається створити масштабну корупційну схему, – ЗМІ
12 жовтня 2020, понеділок, 13:39 135
Фінанси 2020-10-12T14:15:02+03:00
Українські Новини
Податківець з незадекларованим майном Анголюк намагається створити масштабну корупційну схему, – ЗМІ

Податківець з незадекларованим майном Анголюк намагається створити масштабну корупційну схему, – ЗМІ

Тетяна Зотова
Корупція, ДПС України, Дмитро Анголюк
Дмитро Анголюк. Фото: od.tax.gov.ua
Дмитро Анголюк. Фото: od.tax.gov.ua

Начальник управління податкового адміністрування Головного управління Державної податкової служби в Одеській області Дмитро Анголюк запустив процес "централізації" вирішення усіх питань, що пов'язані з оподаткуванням місцевих підприємців.

Про це повідомило інтернет-видання Голос.ua, посилаючись на джерело в управлінні податкової служби.

"В Одесі Анголюк працює з літа цього року. І відразу почав займатися тим, заради чого прийшов - викачувати гроші з усіх, у кого вони є", - заявив співробітник управління, що побажав не розкривати свого ім'я.

За словами співробітника відомства, Дмитро Анголюк з перших днів перебування на посаді запросив перелік найбільших платників податків регіону.

"Анголюка не цікавить розширення бази оподаткування та відстоювання інтересів держави. Він насамперед запросив список найбільших платників податків і дуже довго з'ясовував, хто стоїть за яким саме бізнесом, напрямком, компанією. Прицілюється, так би мовити. За місяць був налаштований оборот "кеша" в кабінеті Анголюка в розмірі мінімум мільйона доларів", - стверджує джерело.

В управлінні також вказують на невідповідність інформації в декларації про доходи Анголюка його реальному майновому стану.

"У Анголюка в декларації 10 тис. доларів. Ну хоч би посоромився. Для відводу очей навіть вказав подарунки вартістю в 150 та 350 гривень. Просто смішно. Після роботи в Черкасах, Миколаєві та Києві хлопець (Анголюк) вважає, що ніхто не знає про його елітну нерухомість в столиці та мінімум 2 люксові авто - його та дружини", - говорять в одеському податковому управлінні.

Згідно з офіційною біографією Дмитра Анголюка більшу частину своєї кар'єри він пропрацював в управлінні податкової служби в Черкаській області.

"Якщо ви заглянете в біографію та декларацію Анголюка, то вам все стане зрозуміло. Чому його корупційні схеми не помічали? Тому що відповідальною особою з питань боротьби з корупцією в Черкаському управлінні була дружина Анголюка. Тобто дружина доглядала, чи працює за законом її чоловік. Її тепер й в Одесі чекати?" - сказали колеги Анголюка.

Більше новин про: Корупція ДПС України Дмитро Анголюк

У Києві за добу виявили 487 нових випадків коронавирусу. Дані за районами
Кількість нових випадків коронавірусу у неділю знизилася: 4 420 хворих за добу
Новини
Почався сезон грипу. За скільки і чим вакцинують в приватних клініках столиці 14:03
Без зміни структури споживання палива українські НПЗ припинять роботу через 1-2 роки, - Федоренко 13:59
Коронавірусом заразився голова Одеської ОДА Куций 13:46
Пожежа на лижній фабриці
На Закарпатті горіла лижна фабрика. Пожежу гасили три години 13:44
Податківець з незадекларованим майном Анголюк намагається створити масштабну корупційну схему, – ЗМІ 13:39
більше новин
Хлібокомбінат COOP Україна в Чернівецькій області у першому півріччі 2020 року виробив хлібобулочної продукції на 3,3 млн грн 09:55
COOP Україна в Чернігівській області збільшила до 20 тис грн соцвиплати своїм співробітникам з нагоди народження дитини 10:13
"Батьківщина" захистить 400 тисяч власників гаражів в Києві 12:55
Навчання. Фото: pixabay
У ліцеї під Києвом, де помер директор, виявили 10 вчителів з COVID-19. І вирішили продовжити навчання 11:21
Харківська міськрада спростувала чутки про погіршення здоров'я Геннадія Кернеса 08:31
більше новин
Верховний Суд визначив, що Президент зобов'язаний розмовляти тільки державною мовою 08:20
Завтра президент Польщі Дуда відвідає Україну вперше з 2017 року 17:00
Міносвіти просить перевести дітей на дистанційне навчання на 2 тижні 22:41
Перенесення канікул в школах," дистанційка" в внз та обмеження роботи кафе. Як посилять карантин 18:00
У МОЗ заявили про посилення адаптатованого карантину: чи буде повний локдаун 11:00
більше новин
Україна на карантині 214 днів. Які обмеження діють в епідзонах
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok