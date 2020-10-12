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  • Шевчик наздоганяє Вілкула, до міськради Кривого Рогу можуть пройти 8 партій, - опитування
12 жовтня 2020, понеділок, 13:26 324
Політика 2020-10-12T14:00:02+03:00
Українські Новини
Шевчик наздоганяє Вілкула, до міськради Кривого Рогу можуть пройти 8 партій, - опитування

Шевчик наздоганяє Вілкула, до міськради Кривого Рогу можуть пройти 8 партій, - опитування

Анна Рудык
Голосування. Фото: Pixabay
Голосування. Фото: Pixabay

На виборах міського голови Кривого Рогу, які заплановані на 25 жовтня 2020 року, лідирують чинний мер міста Юрій Вілкул і кандидат від Партії "Слуга народу" Дмитро Шевчик.

Про це свідчать дані опитування, проведеного серед криворіжців 8-9 жовтня цього року соціологічною групою "Рейтинг", передає УНІАН.

Так, за чинного градоначальника готові проголосувати 40,8% виборців, які визначилися з вибором. Відразу ж за ним йде кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик, за якого готові віддати свій голос 29,0% виборців.

Далі з великим відривом йдуть: кандидат від ОПЗЖ Костянтин Павлов (10,1%), представник "Європейської солідарності" Юрій Яровий (7,2%) і висуванець від "Сили людей" Юрій Милобог (5,5%). Решта кандидатів заручилися менш ніж 4% симпатій виборців.

Водночас 20% опитаних не визначилися зі своїм вибором.

Заміри електоральних симпатій, які проводилися з липня по жовтень, дозволяють говорити про різке зниження рівня підтримки Юрія Вілкула з плином виборчої кампанії: так, якщо у вересні за нього були готові проголосувати 50,5% всіх опитаних, то місяць по тому – 31,5%.

Водночас Дмитро Шевчик різко наростив підтримку: з 14,0% у вересні до 22,3% у жовтні (дані серед усіх опитаних)

Незначне зростання продемонстрував також представник "Євросолідарності" Юрій Яровий – з 3,9 до 5,5%.

Результати опитування електоральних уподобань на виборах до Криворізької міськради кажуть, що за партію чинного мера "Блок Юрія Вілкула "Українська перспектива" готові проголосувати 33,8% виборців. На другому місці "Слуга народу", яку мають намір підтримати 23,2% опитаних.

До міськради проходять також "Опозиційна платформа - За життя" (10,3%), "Партія Шарія" (8,2%), "Європейська солідарність" (7,3%) і "Сила людей" (6,1%). Можуть подолати 5-відсотковий бар'єр також ВО "Батьківщина" (4,7%) та "Пропозиція" (4,2%). Решта партій набирають менше 2 відсотків.

При цьому найбільш спадну динаміку за минулий місяць демонструють "Блок Вілкула "Українська перспектива". Число тих, хто має намір голосувати за політсилу чинного мера, за місяць знизилося на 10% - з 35,9 до 25,3% серед усіх опитаних.

Відчутно просіла також підтримка "Опозиційної платформи - За життя" - з 9,1 до 7,7%.

Зросла підтримка "Партії Шарія" (з 2,8 до 6,1%), "Європейської солідарності" (з 3,8 до 5,4%), "Сили людей" (з 1,4 до 4,6%) і "Європейської солідарності" - з 0,3 до 3,2%. Зростання підтримки останньої пов'язують з Юрієм Любоненком, колишнім мером Кривого Рогу і лідером партії "Пропозиція" в місті.

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