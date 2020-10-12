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12 жовтня 2020, понеділок, 13:15 15 Документ
Силові структури 2020-10-12T14:15:02+03:00
Українські Новини
Максиму Нефедову готують підозру за зловживання владою - вивів з-під санкцій 60 компаній, які співпрацюють з Р

Максиму Нефедову готують підозру за зловживання владою - вивів з-під санкцій 60 компаній, які співпрацюють з РФ

Сергій Паламаренко
СБУ, Нефедов, Слідство, підозра, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Айварас Абромавічус
Максим Нефедов. Фото: facebook.com/max.nefyodov
Максим Нефедов. Фото: facebook.com/max.nefyodov

Слідство у справі, яку розслідує СБУ щодо дій службових осіб Міністерства економічного розвитку і торгівлі в період керівництва Айварасом Абромавічусом, зібрало достатньо доказів і готується пред'являти підозри по ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - зловживання владою або службовим становищем, що заподіяло тяжкі наслідки.

Про це стало відомо з проекту підозри Максиму Нефедову, який потрапив у розпорядження редакції.

В період його роботи заступником міністра, Нефедов разом з міністром Абромавічусом і ще рядом осіб розробили і реалізували схему виведення з-під спеціальних санкцій понад 60 українських компаній, заподіявши державі збитків в 10,5 млн. грн.

Йдеться про санкції у вигляді отримання індивідуальних ліцензій на зовнішньоекономічні операції. Вони застосовуються за порушення підприємствами вимог валютного законодавства.

Більшість з юросіб, які фігурують в документі, потрапили до переліку в період 2014-16 років, як підприємства, що мають відношення до РФ або через власників, або як такі, що здійснюють підозрілі зовнішньоекономічні операції з Росією, визнаною в Україні країною-агресором.

Спеціальні санкції вводить Мінекономрозвитку за поданням правоохоронних органів. І критерії чітко визначені законом. Але в міністерстві під керівництвом Абромавічуса вирішили виробити власні критерії, які б дали можливість скасувати накази про застосування санкцій.

Міністр Абромавічус підписав відповідне доручення. І згодом були підготовлені накази про зняття санкцій, які підписував особисто Нефедов, який займав на той момент посаду заступника міністра.

Цікаво те, що він, як і інші чиновники, чітко розумів, що законних підстав для цього немає - ряд співробітників при узгодженні наказів письмово вказали, що такі рішення суперечать закону. Але їхні зауваження були проігноровані.

Державі завдано збитків на суму майже 10,5 млн. грн. у вигляді несплати ліцензійних зборів, які становлять 0,2% від офіційного обороту операцій цих компаній. За вказаний в документі період вони зробили експортно-імпортних операцій на 5,2 млрд грн.

Але набагато важливіше для них були не гроші, а саме зняття санкцій, адже вони дозволяють міністерству контролювати кожну зовнішньоекономічну операцію і накладають обмеження на цілий ряд видів діяльності підприємства.

Про мотиви такого рішення керівників міністерства в проекті підозри Нефедову інформації немає. Але з тексту можна зробити висновок, що аналогічні звинувачення будуть висунуті і Абромавічусу, і ще ряду чиновників міністерства.

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