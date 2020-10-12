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12 жовтня 2020, понеділок, 12:55 364
Вибори 2020-10-12T14:00:03+03:00
Українські Новини
"Батьківщина" захистить 400 тисяч власників гаражів в Києві

"Батьківщина" захистить 400 тисяч власників гаражів в Києві

Ірина Дорофейчук
Батьківщина, Кучеренко, Київ, Мер
Олексій Кучеренко. Фото: kyiv.ba.org.ua
Олексій Кучеренко. Фото: kyiv.ba.org.ua

400 тис. киян мають місця в гаражних кооперативах. Це 1100 кооперативів. Безумовно, забудовники поклали око на ці земельні ділянки і хочуть вигнати людей. Про це заявив кандидат в мери Києва від "Батьківщини" Олексій Кучеренко під час зустрічі з виборцями, передає прес-служба.

"Місто має розвиватись, якщо ми дійсно хочемо осучаснювати ці парковки, робити їх багатоповерховими, то в першу чергу потрібно подбати, щоб люди не втратили свого майна, своїх капіталів, своїх місць, щоб їхні інтереси були захищені", - підкреслив політик.

За словами Кучеренка, саме тому "Батьківщина" підготувала і найближчим часом буде підписувати меморандум з усіма представниками гаражних кооперативів.

"Ми готові вас захищати, так як це робила міська "Батьківщина" попередніх скликань. Ми збираємось робити це як на міському, так і на національному рівні", - заявив Кучеренко.

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