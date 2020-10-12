Охоронна фірма "Конгрес" атакувала сімейну акцію у Києві — постраждав Руслан Кухарчук. Поліція спостерігала

В столиці на площі Спортивній, що біля торгово-розважального центру "Гулівер", 11 жовтня о 18:00 була заявлена просімейна інформаційно-просвітницька акція. Люди збиралися, аби сказати про свою громадянську позицію щодо недопущення пропаганди гомосексуалізму на стінах "Гуліверу" за допомогою проекторної ілюмінації. Проте активістів, які лише спробували наблизитися до торгового центру, почала витісняти наймана приватна охорона фірми "Конгрес", застосовуючи фізичну силу та пошкоджуючи майно. Серед постраждалих і голова руху "Всі разом!" — Руслан Кухарчук.

Як пише сайт "Всі разом", перший напад на сімейних активістів відбувся близько 18 години вечора. Потім ще кілька разів бійці застосовували невиправдану фізичну силу до учасників мирної акції. Очевидці зазначають, що поліція не втручалася та просто спостерігала як наймана охорона робила так звану "зачистку".

"Я і ще кілька однодумців здійснили лише спробу підійти до Гуліверу, відразу охоронна фірма "Конгрес" почала фізичну атаку: відштовхували, повалили на землю, наносили удари, забрали транспаранти, особисті речі, поламали гучномовець. Ми викликали слідчо-оперативну групу Національної поліції і написали заяву з вимогою встановити осіб, які наносили тілесні ушкодження і незаконно заволоділи моїм майном", — говорить Руслан Кухарчук, голова руху "Всі разом!". Напад на голову громадянського руху зафіксували на відео:

До акції долучалися кияни та небайдужі люди. Вони розподілилися в різних місцях площі. Там були молоді сім’ї із прапором "Всі разом за сім’ю!", активісти із намальованим банером "Я проти руйнівної пропаганди гомосексуалізму" та банерами із цитатами Біблії. Також до участі в акції долучилися різні організації та спільноти. Усі вони прогулювалися площею та у мирний спосіб намагалися заявити про свою позицію.

Проте охорона продовжувала розганяти людей насильницьким способом. Через деякий час на Руслана Кухарчука було здійснено другий напад. Поліція за цим спостерігала і коли учасник акції запитав правоохоронця: "Невже нічого за цей напад не буде цій людині?", поліцейський просто знизав плечима.

Учасники та голова руху "ВСі разом!" запевняють, що не залишать ці події без уваги і уже розпочали процес ідентифікації бійців фірми "Конгрес". А також рух планує акцію із вимогою, що МВС позбавило фірму ліцензії вести охоронну діяльність.

Просімейна акція відбувалася як відповідь на відкриту та незаконну пропаганду гомосексуалізму на стінах ТРЦ "Гулівер". Адміністрація транслювала величезний прапор ЛГБТ-руху та слоган гомоспільноти у публічний простір. Це обурило киян, а тому кілька днів перед цим уже пройшла акція протесту, результатом її стало те, що символ ЛГБТ-спільноти забрали із стін найвищого ТРЦ Києва. Проте гомосексуалістам не сподобалася позиція киян і вони вирішили зробити свою акцію протесту за повернення шестиколора на торговий центр. Таким чином, 11 жовтня до "Гуліверу" у противагу ЛГБТ вийшло кілька сотень сімейних активістів, де їх намагалися розігнати насильницькими способами.

Нагадаємо, місяць тому у Запоріжжі поліція блокувала мирну сімейну акцію. Туди приїхала небайдужа молодь у футболках з просімейними гаслами. Загалом на акції передбачалося близько сотні хлопців та дівчат із транспарантами "Всі разом за сім’ю!", "Природна родина – здорова країна", "Ні – пропаганді гомосексуалізму" та інші. Проте як тільки мирні громадяни почали збиратися на площі, їх оточили силовики та наказали залишити територію. Коли ж активісти сказали, що це санкціонована акція та вони мають право проводити цей захід, поліція розпочала їх відтісняти.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини