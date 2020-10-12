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12 жовтня 2020, понеділок, 10:59 16
Політика 2020-10-12T11:30:02+03:00
Українські Новини
Депутат Бужанський викликає в.о. директора ДБР в Раду, щоб з'ясувати чому Порошенка більше не запрошують на до

Депутат Бужанський викликає в.о. директора ДБР в Раду, щоб з'ясувати чому Порошенка більше не запрошують на допити

Павло Твердохліб
Верховна Рада України, ДБР України, Бужанський, Сухачов
Максим Бужанський та Петро Порошенко. Фото: politeka.net
Максим Бужанський та Петро Порошенко. Фото: politeka.net

Народний депутат Максим Бужанський ініціює виклик до Верховної Ради виконуючого обязаннасті директора Держбюро розслідувань України Олексія Сухачова для надання пояснень про ситуацію з розслідуваннями кримінальних справ стосовно екс-президета України Петра Порошенка. Про це парламентарій повідомив в замітці, розміщеній на його персональній сторінці в соціальній мережі Telegram.

"Незрозумілі відносини склалися у Державного Бюро Розслідувань з Порошенком. Жодного виклику на допити з весни, 59, якщо не помиляюся, які перебувають у провадженні кримінальних справ.

Буду ініціювати в правоохоронному комітеті запрошення на засідання нового в.о. Директора ДБР для надання пояснень.

Якщо до Порошенка питань немає, потрібно негайно закривати ці справи і не морочити голову ні йому, ні нам.

А якщо є, так в чому проблема?

У мене питання вже не до Порошенка, а до ДБР, хочу почути пояснення.", - зазначив нардеп Бужанський.

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