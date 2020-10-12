Депутат Бужанський викликає в.о. директора ДБР в Раду, щоб з'ясувати чому Порошенка більше не запрошують на допити

Депутат Бужанський викликає в.о. директора ДБР в Раду, щоб з'ясувати чому Порошенка більше не запрошують на до

Народний депутат Максим Бужанський ініціює виклик до Верховної Ради виконуючого обязаннасті директора Держбюро розслідувань України Олексія Сухачова для надання пояснень про ситуацію з розслідуваннями кримінальних справ стосовно екс-президета України Петра Порошенка. Про це парламентарій повідомив в замітці, розміщеній на його персональній сторінці в соціальній мережі Telegram.

"Незрозумілі відносини склалися у Державного Бюро Розслідувань з Порошенком. Жодного виклику на допити з весни, 59, якщо не помиляюся, які перебувають у провадженні кримінальних справ.

Буду ініціювати в правоохоронному комітеті запрошення на засідання нового в.о. Директора ДБР для надання пояснень.

Якщо до Порошенка питань немає, потрібно негайно закривати ці справи і не морочити голову ні йому, ні нам.

А якщо є, так в чому проблема?

У мене питання вже не до Порошенка, а до ДБР, хочу почути пояснення.", - зазначив нардеп Бужанський.

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