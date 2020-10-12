Позиція НСЖУ щодо законодавства про медіа стала позицією широкої медіаспільноти

Національна спілка журналістів України має продовжувати відстоювати права журналістів і медіа, а в період виборів нав’язувати свій порядок денний політикам. Про це йшлося на засіданні Секретаріату НСЖУ, яке відбулося в онлайн-режимі, інформує портал nsju.org.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко доповів про напрями діяльності НСЖУ під час місцевих виборів 2020 року, дії для попередження прийняття законопроекту "Про медіа" в чинній редакції, підсумки переговорів із "Укрпоштою". "Наша позиція щодо законопроекту "Про медіа" знайшла широку підтримку у колег із онлайн-медіа і друкованих видань. Вони бачать необхідність вдосконалення законодавства, проте виступають категорично проти регулювання за тими ж правилами, за якими регулюватимуться аудіовізуальні ЗМІ. Тому пропоную обговорити ідею створення робочих груп із напрацювання змін до законодавства про телебачення й радіомовлення, про друковані ЗМІ і окремо - про регулювання онлайн-медіа", - запропонував, відкриваючи засідання голова спілки.

Секретар НСЖУ Костянтин Григоренко зазначив, що спілка займає чітку і послідовну позицію щодо законопроекту "Про медіа": друковані та онлайн-ЗМІ повинні бути відділені від аудіовізуальних і регулюватися різними законами. Говорячи про передплатну кампанію на 2021 рік, яка не розпочалася через те, що досі не затверджені нові поштові тарифи, Костянтин Григоренко наголосив на необхідності шукати альтернативні способи передплати та доставки друкованих видань.

Секретар НСЖУ Віталій Голубєв назвав дуже потрібною і своєчасною нещодавню заяву Секретаріату "Бойкотувати передвиборчу "чорнуху" та не поширювати фейки". Також важливо, на думку секретаря, що завдяки активній роботі спілки позиція щодо законопроекту "Про медіа" стала позицією всієї медіаспільноти.

Варто активізувати роз’яснювальну роботу про загрози, які несе зазначений законопроект, вважає секретар НСЖУ Денис Іванеско. Він також запропонував знайти форму діалогу з політичними силами (з урахуванням карантинних обмежень) для кампанії із підписання "Декларації на захист свободи слова" партіями і кандидатами на місцевих виборах.

Секретар НСЖУ Гліб Головченко подякував колегам за принциповість і за результативність у відстоюванні інтересів журналістів. Також відзначив зусилля колег із підтримки брендового для НСЖУ Міжнародного конкурсу шкільних медіа.

Секретар НСЖУ Олександр Бриж підтримав ідею ініціювати від імені спілки підготовку змін до чинних законів, які регулюють діяльність друкованих та онлайн-ЗМІ, а також закріплюють засади діяльності журналістів. Коментуючи підсумки переговорів із "Укрпоштою", секретар спілки запропонував поширювати досвід редакційної передплати, коли газети виступають у ролі замовника поштових послуг.

Про затримку з початком передплатної кампанії говорила і секретар НСЖУ Вікторія Плахта. Крім того, багато запитань викликає так звана дочасна передплата, яка може проводитися за старими тарифами, проте після затвердження нових тарифів редакція повинна буде доплатити різницю.

Про підсумки засідань робочої групи з питань функціонування регіонального інформаційного мовлення ПАТ "НСТУ" у контексті інформаційної безпеки України розповіла секретар НСЖУ Ольга Куліш, яка була членом робочої групи разом із першим секретарем НСЖУ Ліною Кущ. Голова НСЖУ Сергій Томіленко доповідав про позицію спілки з цього питання на останньому з п’яти засідань робочої групи. Важливо те, що до рекомендацій, затверджених парламентським комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики, увійшли пропозиції спілки - зокрема, про широке обговорення концепції регіонального інформаційного мовлення, в тому числі із залученням журналістів, громадськості, науковців.

Перший секретар НСЖУ Ліна Кущ проінформувала про навчальні ініціативи спілки: "Цього року спілка організувала і провела 11 вебінарів у рамках проекту "Організація роботи місцевих медіа в умовах пандемії COVID-19" за підтримки ПРООН в Україні. Навчальна програма була унікальною: учасники змогли опанувати нові цифрові навички, навчилися створювати відео, просувати контент у соціальних мережах, висвітлювати конфліктні теми. А у жовтні розпочалася серія вебінарів із енергетичної журналістики. У програмі - теми, присвячені ринку газу для населення, житлово-комунальним послугам, формуванню цін і тарифів, інноваціям в енергетиці. Нарешті, ще однією формою допомоги журналістам стали вебінари з питань трудових прав".

Секретаріат спілки позитивно оцінив роботу з організації навчання журналістів та затвердив положення про Міжнародний конкурс шкільних медіа, який традиційно щороку проводиться в Миколаєві. Серед інших питань, які обговорювалися, - підготовка до засідання Правління НСЖУ у грудні 2020 року та підготовку звіту голови і секретарів НСЖУ за 2020 рік.

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