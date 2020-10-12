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  • COOP Україна в Чернігівській області збільшила до 20 тис грн соцвиплати своїм співробітникам з нагоди народження дитини
12 жовтня 2020, понеділок, 10:13 368
Економіка 2020-10-12T11:30:03+03:00
Українські Новини
COOP Україна в Чернігівській області збільшила до 20 тис грн соцвиплати своїм співробітникам з нагоди народжен

COOP Україна в Чернігівській області збільшила до 20 тис грн соцвиплати своїм співробітникам з нагоди народження дитини

Ірина Дорофейчук
Соціальні виплати, Чернігівська область, Матеріальна допомога, Кооперація, Споживачі
Соціальні виплати. Фото: uamarket.info
Соціальні виплати. Фото: uamarket.info

Спілка споживчих товариств "Споживча кооперація Чернігівської області" збільшив суму одноразового заохочення своїм працівникам в зв'язку з народженням дитини, і тепер така виплата становить 20 тис. грн. Про це повідомив голова правління споживспілки Анатолій Мирошниченко, інформує портал uamarket.info. За його словами, це стало можливим завдяки укладеній нещодавно обласної угоди, що дозволяє вирішити питання соціального партнерства, оплати праці, створення безпечних і здорових умов праці, надання різних соціальних гарантій працівникам і ветеранам.

В рамках цієї угоди правління і профспілка кооператорів Чернігівщини приділяють увагу не тільки діючим працівникам, а й ветеранам. Тільки за 2019 рік на роботу з ветеранами було направлено 600 тис. грн. Найбільшу підтримку отримали ветерани в Ніжинській та Борзнянській райспоживспілках, а також в облспоживспілці.

Також за вказаний період удвічі зросла заробітна плата працівників споживчої кооперації області, п'ятий рік працює Обласний фонд матеріальної допомоги на лікування, опрацьовуються питання медичного страхування працівників.

Перше споживче товариство на Чернігівщині було створено в 1869 році в Чернігові. У 1932 році була організована Чернігівська облспоживспілка. У 2013 році створено Союз споживчих товариств "Споживча кооперація Чернігівській області". Її засновниками є Чернігівський обласний союз споживчих товариств, 12 районних спілок споживчих товариств і 4 районних споживчих товариства. Зараз в Чернігівській області працює близько 350 підприємств торгівлі, понад 100 підприємств ресторанного господарства, понад 400 підприємств з надання послуг, 12 кооперативних ринків.

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