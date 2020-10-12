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  • Хлібокомбінат COOP Україна в Чернівецькій області у першому півріччі 2020 року виробив хлібобулочної продукції на 3,3 млн грн
12 жовтня 2020, понеділок, 09:55 368
Економіка 2020-10-12T11:30:03+03:00
Українські Новини
Хлібокомбінат COOP Україна в Чернівецькій області у першому півріччі 2020 року виробив хлібобулочної продукції

Хлібокомбінат COOP Україна в Чернівецькій області у першому півріччі 2020 року виробив хлібобулочної продукції на 3,3 млн грн

Тимофей Борзенко
Чернівці, хліб, Кооперація, Черній, Панів, Хлібокомбінат
Вашкивецький хлібокомбінат. Фото: uamarket.info.
Вашкивецький хлібокомбінат. Фото: uamarket.info.

За перше півріччя Вашківецький хлібокомбінат Вижницької райспоживспілки, що входить в систему COOP Україна ( "Укркоопспілка") виробив хлібобулочної продукції на 3,3 млн грн. За словами директора хлібокомбінату Галини Панів, "це не так багато, як нам би хотілося, але в умовах пандемії такий обсяг дозволяє нам з надією дивитися в завтрашній день", інформує портал uamarket.info.

За словами Панів, зараз хлібокомбінат щомісяця випускає 35-40 тонн різноманітної продукції, до 35 найменувань хлібобулочних, кондитерських виробів, в асортименті є хліб з насінням соняшнику, льону, кмину, кукурудзяний хліб.

Також під час карантину була реалізована ініціатива про випуск соціального хліба, який дешевше звичайного на 20%.

За словами голови Вижницької РДА Михайла Чернія, Вашківецький хлібокомбінат успішно підтримує місцевий бюджет своїми платежами.

"Тільки в першому півріччі 2020 року кооператори заплатили понад півмільйона гривень податків. Крім торгових закладів споживчої кооперації району, хлібокомбінат співпрацює з підприємцями інших форм власності, поставляє свою продукцію в медичні установи, дитячі сади і сільські школи", - повідомив чиновник.

Вашківецький хлібокомбінат входить в систему підприємств споживчої кооперації Чернівецької області. На хлібокомбінаті реалізуються заходи щодо впровадження принципів НАССР.

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