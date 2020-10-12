Харківська міськрада спростувала чутки про погіршення здоров'я Геннадія Кернеса

Останніми днями у засобах масової інформації активно стали поширюватися фейкові новини про нібито погіршення стану здоров'я чинного мера Геннадія Кернеса. Про це заявив директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Юрій Сидоренко, - пише сайт Харківської міськради.

За словами Сидоренка, у фейкових новинах йдеться про нібито інсульті, який трапився у Кернеса, і міській владі відомо, що замовником поширення чуток напередодні місцевих виборів є одна з політичних партій.

"Вчора виступив дешевий клоун на прізвище Родзинський. Він заявив, що у Геннадія Кернеса стався інсульт, сталася втрата мови, і він про це, нібито, точно знає безпосередньо з берлінської клініки "Шаріте". Але де Родзинський, а де "Шаріте"? Таку інформацію йому б там просто не дали", - сказав Сидоренко.

Він також зазначив, що до подібних спекуляцій з боку опонентів вони були готові, і припускали, що вони почнуться приблизно за два тижні до дня виборів. Тепер цю інформацію почали активно поширювати.

У команді чинного мера впевнені, що робиться це з однією метою - "натягнути хоч якісь голоси за непрохідного кандидата від цієї партії Олександра Фельдмана. Ще раз підкреслюю: жодного інсульту, ніякої втрати мови у Геннадія Кернеса немає, все це відбувається лише у запаленій уяві його політичних опонентів", - заявив Юрій Сидоренко.

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