Роман Гах від "Слуги народу" перемагає "динозаврів" в Борщагівській ОТГ, - експерт

Вибори в Борщагівській ОТГ, що під Києвом, ламають тренд цієї виборчої кампанії, адже там старих "динозаврів" місцевої політики Олеся Кудрика і Олексія Кодебського перемагає нове обличчя від "Слуги народу" Роман Гах.

Про це на своїй сторінці в "Фейсбуці" написав політолог Кирило Молчанов.

За його словами, на нинішніх виборах партія "Слуга народу" мало де може запропонувати виборцю сильних кандидатів, "здатних поборотися зі старими, але не завжди добрими," міцними господарниками ", у які є ресурс і зв'язку в своїх" вотчинах ".

Але є місця, вважає експерт, де все відбувається з точністю до навпаки, приводячи в приклад результати соціології в Борщагівській ОТГ.

"Якщо вірити результатам соціології, тут нове обличчя від" Слуги народу "Роман Гах, директор Жилсервіс, про який пару місяців назад мало хто знав, обганяє справжніх динозаврів місцевої політики, багаторічних голів сіл, які об'єдналися в ОТГ, Олеся Кудрика і Олексія Кодебського", - підкреслив Молчанов.

За даними соціології, яку наводить експерт, рейтинг Гаха зараз 18,2%. У той час як у Кодебського 15,8%, а у Кудрика 12,6%. Що стосується рейтингів партій, то за "Слугу народу" в Борщагівці готові голосувати 25,2% виборців, що помітно вище, ніж рейтинг "слуг" в цілому по області, не кажучи вже про столицю.

"У чому ж фішка Борщагівки? Ця ОТГ утворилася внаслідок злиття трьох сіл, впритул прилягають до Києва - Софіївської Борщагівки, Петропавлівської Борщагівки і Чайок, в яких вже дуже багато років правлять місцеві князі Кудрик і Кодебський. А виборець в цих селах пішов зовсім інший.Завдяки активній забудові останніх років, основна маса населення там - молоді представники середнього класу", - зазначив Молчанов.

За його словами, в Борщагівці виходить "майже ленінська революційна ситуація. Верхи не можуть жити по-новому, а низи не хочуть по-старому. Кудрик і Кодебський, кожен з яких хоче очолити об'єднану ОТГ, роблять ставку на звичні їм інструменти - адмінресурс, гречку, виборчий туризм і доступ до бюджетних ресурсів. Користуватися іншими вони, напевно, вже просто не можуть через вік і звички. А ще вони тими ж старими методами старанно знищують один одного, заважаючи розміщувати білборди та іншу рекламу кожен на своїй території ".

"А виборець в Борщагівці хоче змін, і саме Гах ці зміни уособлює. Він активно користується Діджитал інструментами, постійно присутній в соцмережах, придумав яскраву зовнішню рекламу, розставив намети з анімацією для дітей і" ходить в народ ". Часто і регулярно", - додав політолог.

"Загалом, вкрай цікаво буде поспостерігати за тим, чим закінчаться вибори в Борщагівській ОТГ, адже вона в деякому роді зліпок майбутнього всієї України. Виборець в сільському регіоні під Києвом виявився занадто молодий для гречки і адмінресурсу. Дуже може бути, що через кілька років , коли основна маса виборців теж "помолодшає" в силу природних причин, все ті виборчі фішки, на яких 30 років в'їжджають у владу наші старі еліти, перестануть працювати. Але зараз вони ще працюють і навіть в Борщагівській ОТГ "дідів" рано списувати з рахунків . Можна мати який завгодно рейтинг, але адмінресурс, бюджетників і вплив на комісії ніхто не відміняв. Можливо, що коли старички зрозуміють, що їх головний ворог нове обличчя, то вони об'єднають зусилля проти нього. Подивимося вимруть динозаври", - підсумував Молчанов.

Нагадаємо, Олесь Кудрик є головою Софіївської Борщагівки з 2012 року. До цього він шість років обіймав посаду заступника голови Софіївської Борщагівки. Чинний сільський голова Петропавлівської Борщагівки Олексій Кодебській знаходиться на посаді вже 37 років, з 1983 року.

За даними ЗМІ, лідером виборчих перегонів в Борщагівській ОТГ є висуванець партії "Слуга народу" Роман Гах. Після формування керівництва ДВК в Борщагівській ОТГ Роман Гах заявив про те, що "земельна мафія збирається сфальсифікувати результати виборів". Крім того, народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Клочко зробив заяву, що "старі клани Київщини беруть під свій контроль виборчі комісії, зокрема, в Борщагівській ОТГ".

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