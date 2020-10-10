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10 жовтня 2020, субота, 15:31 306
Суспільство 2020-10-10T16:45:01+03:00
Українські Новини
Труханов передав Іверському монастирю право постійного користування ділянкою на 2 га землі

Труханов передав Іверському монастирю право постійного користування ділянкою на 2 га землі

Константин Долгий
одеська область, Одеса, Геннадій Труханов
Іверський монастир. Фото: пресслужба мера Одеси
Іверський монастир. Фото: пресслужба мера Одеси

Мер Одеси Геннадій Труханов вручив Іверському чоловічому монастирю документ на право постійного користування ділянкою землі, розміром близько двох гектарів. Про це повідомляє РБК-Україна.

Рішення про передачу ділянки монастирю було прийнято на сесії міськради. За словами Труханова, йому передувала довга і кропітка робота.

"Ці питання повинні були вирішувати попередні влади, але вони не хотіли займатися ними, так що вся робота дісталася нам. Ми планомірно її проводимо на благо православних і всіх одеситів. Адже храми і церкви є острівцями духовності, доброти, яких так не вистачає в сучасному суспільстві. Потрібно, щоб духовенство і парафіяни перебували в спокійній обстановці і не боялися, що їх кожен момент можуть прогнати і побудувати на місці віри чергову висотку. А такі спроби були, але ми їх вчасно зупинили. Щоб вони не повторювалися, вирішуємо земельні питання монастирів і церков, будемо і далі діяти в цьому напрямку", - заявив Геннадій Труханов.

Відзначається також, що подія була приурочена до візиту митрополита Онуфрія.

"Мер Одеси по-справжньому піклується питаннями православної віри. Його сьогоднішній вчинок зроблений не в корисливих цілях, не собі на благо, а для церкви, духовності, в якій православ'я виховує свою паству. До цієї пастви відноситься більшість одеситів - про них його постійна турбота", - заявив митрополит Онуфрій.

Варто відзначити, що це не перший храм, якому передають землю нинішня влада Одеси. За сприяння міської влади за останні роки побудовано більш як десять храмів у різних районах міста.

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