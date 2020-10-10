підписатися на розсилку
28 28.41
32.85 33.45
˟
  • Новини
  • Політика
  • Терехов приховує, що Кернес у важкому стані і не може розмовляти, — Родзинський
10 жовтня 2020, субота, 13:39 316
Політика 2020-10-10T15:30:01+03:00
Українські Новини
Терехов приховує, що Кернес у важкому стані і не може розмовляти, — Родзинський

Терехов приховує, що Кернес у важкому стані і не може розмовляти, — Родзинський

Елена Новикова

Мер Харкова Геннадій Кернес, який знаходиться в німецькій клініці "Шаріте", внаслідок перенесеного інсульту через COVID-19 втратив мову. Про це в ефірі телеканалу ZIK повідомив адвокат, громадський діяч Анатолій Родзинський, передає "Гордон".

"Після перенесеного COVID-19 Геннадій Кернес отримав інсульт, тобто наслідком його захворювання COVID-19 з'явився інсульт. І через інсульт, а інсульт - це крововилив в мозок, він втратив через пошкодження мозку можливість говорити, тобто дар мови. Також існують чималі сумніви, чи може людина з ушкодженнями мозку ясно мислити ", - заявив він.

За словами Родзинського, колеги Кернеса по партії, зокрема Ігор Терехов, приховують справжній стан здоров'я мера від харків'ян. Адвокат вважає, що якби люди знали правду, то на місцевих виборах не віддали їм свої голоси, тому що Геннадій Кернес знаходиться при смерті і управляти містом не може.

"Вимагаю, щоб харківська міськрада розповіла правду про стан Геннадія Кернеса. Якби вони заявили, що на сьогоднішній день діючий мер не може керувати містом, так як втратив мову через інсульт, то більшість харків'ян на місцевих виборах не голосували за партію, яка прикривається мером і хоче отримати контрольний пакет управління в місті. Мова йде про Павла Фукса, Євгена Журавльова, Олександра Новака, Ігора Терехова - всі вони хочуть зберегти місце при владі! ", - підсумував Анатолій Родзинський.

У середині вересня у Геннадія Кернеса виявили коронавірус і у важкому стані доставили в клініку "Шаріте" в Берліні. На початку жовтня Кернес здав негативний тест на COVID-19.

Більше новин про:

В.о. голови САП Грищук за легалізацію зброї
У Києві почала падати захворюваність і смертність від COVID-19
Новини
Труханов передав Іверському монастирю право постійного користування ділянкою на 2 га землі 15:31
В.о. глави САП Грищук не жив би на держдачі, як Венедіктова 15:08
У Львові від COVID-19 помер відомий український поет та драматург 14:45
В.о. голови САП Грищук за легалізацію зброї 14:10
Геннадий Кернес. Фото: facebook.com/gennadykernes/
Терехов приховує, що Кернес у важкому стані і не може розмовляти, — Родзинський 13:39
більше новин
Нова голова уманської ТВК Одарич підозрюється у викраденні печатки та зламі електронної пошти ТВК 16:22
Екс-голова Вищої ради юстиції пропонує карати активістів за втручання в роботу суддів 10:24
В Україні за підтримки Ярославського створюють власний апарат ШВЛ світового рівня, — ЗМІ 15:24
Справу "смотрящого" Комарницького та забудови "Поділ Гранд Вінтаж" зам’яли після втручання Єрмака і Зеленського, – Гео Лерос 16:50
Лічильники мають бути безкоштовно встановлені для всіх малозабезпеченних киян, - Шлапак 09:57
більше новин
Нова голова уманської ТВК Одарич підозрюється у викраденні печатки та зламі електронної пошти ТВК 16:22
ДАБІ вимагає за сертифікат від $ 15 до $ 25 за квадрат: експерт ринку нерухомості 10:25
Черга людей для здачі тесту на коронавірус. Фото: Главком
З самого ранку біля однієї з лабораторій Києва утворилася черга з десятків бажаючих здати ПЛР-тест 09:58
Школи на дистанційці і закриті ресторани на вихідних. В Україні можуть ввести "карантин вихідного дня" 12:27
Наступного тижня на українців чекає три вихідних 06:00
більше новин
В.о. голови САП Грищук вважає, що його прослуховують
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok