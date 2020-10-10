Терехов приховує, що Кернес у важкому стані і не може розмовляти, — Родзинський

Мер Харкова Геннадій Кернес, який знаходиться в німецькій клініці "Шаріте", внаслідок перенесеного інсульту через COVID-19 втратив мову. Про це в ефірі телеканалу ZIK повідомив адвокат, громадський діяч Анатолій Родзинський, передає "Гордон".

"Після перенесеного COVID-19 Геннадій Кернес отримав інсульт, тобто наслідком його захворювання COVID-19 з'явився інсульт. І через інсульт, а інсульт - це крововилив в мозок, він втратив через пошкодження мозку можливість говорити, тобто дар мови. Також існують чималі сумніви, чи може людина з ушкодженнями мозку ясно мислити ", - заявив він.

За словами Родзинського, колеги Кернеса по партії, зокрема Ігор Терехов, приховують справжній стан здоров'я мера від харків'ян. Адвокат вважає, що якби люди знали правду, то на місцевих виборах не віддали їм свої голоси, тому що Геннадій Кернес знаходиться при смерті і управляти містом не може.

"Вимагаю, щоб харківська міськрада розповіла правду про стан Геннадія Кернеса. Якби вони заявили, що на сьогоднішній день діючий мер не може керувати містом, так як втратив мову через інсульт, то більшість харків'ян на місцевих виборах не голосували за партію, яка прикривається мером і хоче отримати контрольний пакет управління в місті. Мова йде про Павла Фукса, Євгена Журавльова, Олександра Новака, Ігора Терехова - всі вони хочуть зберегти місце при владі! ", - підсумував Анатолій Родзинський.

У середині вересня у Геннадія Кернеса виявили коронавірус і у важкому стані доставили в клініку "Шаріте" в Берліні. На початку жовтня Кернес здав негативний тест на COVID-19.

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