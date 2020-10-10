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10 жовтня 2020, субота, 06:45 5
Суспільство 2020-10-10T07:00:01+03:00
Українські Новини
Партія Порошенка показала побудований за гроші Порошенка театр як приклад хаотичної забудови і руйнування

Партія Порошенка показала побудований за гроші Порошенка театр як приклад хаотичної забудови і руйнування

Ольга Фандорина
Театр, Незаконна забудова, театр на подолі, Європейська солідарність

Лідер молодіжної організації партії "Європейська солідарність" Динара Хабібулаєва показала передвиборчий ролик партії, де йдеться про хаотичну забудову Києва, яка ведеться в останні роки. Відеоролик показаний на офіційній сторінці "Європейської солідарності в Києві". 

Територіальна організація "Євросолідарність" в Києві показала в ролику приклади хаотичної забудови столиці України, яка руйнує історичні будівлі та псує сам вигляд Києва. 

Однак як приклад хаотичної забудови, яка руйнує вид Києва, показали також і скандальний "Театр на Подолі", який повністю втратив свій колишній вигляд після реконструкції і це викликало чималі обурення серед киян.

Скріншот з відеороликаСкріншот з відеоролика

Так театр виглядав до реконструкції.

Театр на Подолі. Фото: uk.wikipedia.org/Театр на Подолі. Фото: uk.wikipedia.org

Ще у 2017 році Порошенко відкрив скандальний театр на Подолі, відремонтований за гроші Roshen. Однак потім стало відомо, що з бюджету Києва на скандальний театр на Подолі виділили втричі більше, ніж Roshen

Архітектор будівлі Київського академічного драматичного театру на Подолі Олег Дроздов позитивно оцінює протести киян проти реконструйованої будівлі.

У січні театр на Подолі, який раніше викликав обурення багатьох киян через свій дивний вигляд, закидали фарбою.

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