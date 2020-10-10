Партія Порошенка показала побудований за гроші Порошенка театр як приклад хаотичної забудови і руйнування

Лідер молодіжної організації партії "Європейська солідарність" Динара Хабібулаєва показала передвиборчий ролик партії, де йдеться про хаотичну забудову Києва, яка ведеться в останні роки. Відеоролик показаний на офіційній сторінці "Європейської солідарності в Києві".

Територіальна організація "Євросолідарність" в Києві показала в ролику приклади хаотичної забудови столиці України, яка руйнує історичні будівлі та псує сам вигляд Києва.

Однак як приклад хаотичної забудови, яка руйнує вид Києва, показали також і скандальний "Театр на Подолі", який повністю втратив свій колишній вигляд після реконструкції і це викликало чималі обурення серед киян.

Скріншот з відеоролика

Так театр виглядав до реконструкції.

Театр на Подолі. Фото: uk.wikipedia.org

Ще у 2017 році Порошенко відкрив скандальний театр на Подолі, відремонтований за гроші Roshen. Однак потім стало відомо, що з бюджету Києва на скандальний театр на Подолі виділили втричі більше, ніж Roshen.

Архітектор будівлі Київського академічного драматичного театру на Подолі Олег Дроздов позитивно оцінює протести киян проти реконструйованої будівлі.

У січні театр на Подолі, який раніше викликав обурення багатьох киян через свій дивний вигляд, закидали фарбою.

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