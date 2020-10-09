підписатися на розсилку
28.05 28.45
32.9 33.5
˟
09 жовтня 2020, пʼятниця, 19:50 11
Вибори 2020-10-09T21:00:02+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ звинуватила Арахамію в організації цькування партії в Миколаєві

ОПЗЖ звинуватила Арахамію в організації цькування партії в Миколаєві

Петро Стуженко
Слуга народу, Давид Арахамія, ОПЗЖ, Місцеві вибори-2020
Давид Арахамія. Фото Українські Новини
Давид Арахамія. Фото Українські Новини

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) звинуватила безпосередньо голову парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію в організації цькування представників ОПЗЖ в Миколаєві, який організовував судову війну проти опозиції, посилаючись на особисте розпорядження Президента України Володимира Зеленського про зняття з реєстрації одного з миколаївських списків кандидатів від ОПЗЖ - міського чи обласного.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Слуги народу" продовжують спробу заблокувати участь "Опозиційної платформи - За життя" у виборах до міської ради Миколаєва. Суд першої інстанції відмовився грати за правилами партії влади та не зняв наш партійний список з реєстрації. Тепер миколаївські "слуги" готують апеляцію на це рішення", - вказано в заяві партії.

Партія ОПЗЖ закликала Президента Зеленського припинити цькування опозиції керівниками партії "Слуга народу" та підкреслила, що такі дії дискредитують владу, дестабілізують ситуацію у регіоні й шкодять українській демократії.

"Ми розраховуємо, що втручання Президента зупинить незаконне цькування опозиції, судову війну у Миколаєві й адміністративне свавілля. У демократичній країні тиск на суди і виборчі комісії неприйнятний. Результат виборів повинні вирішувати виборці, а не представники чинної влади. Спроби партії влади видавити з виборів опозицію абсолютно неприпустимі, тим більше під прикриттям доручення Президента", - резюмували в ОПЗЖ.

Більше новин про: Слуга народу Давид Арахамія ОПЗЖ Місцеві вибори-2020

Попов пообіцяв відновити допомогу ветеранам з бюдж...
"Слуга народу" хоче провести засідання фракції за ...
Арешт депутата Ради Юрченка із заставою 3 млн грив...
"Блок Володимира Сальдо", "Нам тут жити" і ОПЗЖ лі...
Київ переходить в "помаранчеву" зону карантину, Суми - в "червону": Україна оновила зони карантину
МОЗ оновив список країн "червоної зони" з поширення COVID-19
Новини
Вихідні порадують теплом, але місцями пройдуть дощі. Прогноз погоди на 10 жовтня 21:00
Кабмін запропонував повністю передати регулювання підприємств тепло- і водопостачання органам місцевого самоврядування 20:45
Кабмін створив автоматизовану систему реєстрації гумдопомоги 20:32
Майже всі українські товари будуть мати вільний доступ на ринок Великобританії 20:32
У Харкові до лікування пацієнтів з COVID-19 залучать інтернів, - глава ХОДА 20:09
більше новин
Міністр охорони здоров'я провалив тест країни на коронавірус, – лікарка Мар’яна Двуліт 14:20
Більше половини українців прийдуть на вибори, навіть якщо ситуація з коронавірусом загостриться 14:19
Мінкульт внесе "Летючу тарілку" в Києві в реєстр пам'яток архітектури 13:33
Нова голова уманської ТВК Одарич підозрюється у викраденні печатки та зламі електронної пошти ТВК 16:22
Офіс Президента забрав назад запрошення принцу Вільяму і Кейт Міддлтон відвідати Україну 11:10
більше новин
Олексій Бусаєв: Єдине вікно та збільшення строку оренди приміщень потрібні мільйону київських підприємців 10:00 Прес-реліз
Нова голова уманської ТВК Одарич підозрюється у викраденні печатки та зламі електронної пошти ТВК 16:22
ДАБІ вимагає за сертифікат від $ 15 до $ 25 за квадрат: експерт ринку нерухомості 10:25
Партії УДАР, "Слуга народу" та "Батьківщина" вже домовилися про формування більшості у новій Київраді, - Лерос 10:41 Відео
Офіс Президента забрав назад запрошення принцу Вільяму і Кейт Міддлтон відвідати Україну 11:10
більше новин
Загальна готовність до опалювального сезону 2020/2021 перевищує 95%, - Шмигаль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok