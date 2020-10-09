ОПЗЖ звинуватила Арахамію в організації цькування партії в Миколаєві

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) звинуватила безпосередньо голову парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію в організації цькування представників ОПЗЖ в Миколаєві, який організовував судову війну проти опозиції, посилаючись на особисте розпорядження Президента України Володимира Зеленського про зняття з реєстрації одного з миколаївських списків кандидатів від ОПЗЖ - міського чи обласного.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Слуги народу" продовжують спробу заблокувати участь "Опозиційної платформи - За життя" у виборах до міської ради Миколаєва. Суд першої інстанції відмовився грати за правилами партії влади та не зняв наш партійний список з реєстрації. Тепер миколаївські "слуги" готують апеляцію на це рішення", - вказано в заяві партії.

Партія ОПЗЖ закликала Президента Зеленського припинити цькування опозиції керівниками партії "Слуга народу" та підкреслила, що такі дії дискредитують владу, дестабілізують ситуацію у регіоні й шкодять українській демократії.

"Ми розраховуємо, що втручання Президента зупинить незаконне цькування опозиції, судову війну у Миколаєві й адміністративне свавілля. У демократичній країні тиск на суди і виборчі комісії неприйнятний. Результат виборів повинні вирішувати виборці, а не представники чинної влади. Спроби партії влади видавити з виборів опозицію абсолютно неприпустимі, тим більше під прикриттям доручення Президента", - резюмували в ОПЗЖ.

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