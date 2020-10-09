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09 жовтня 2020, пʼятниця, 18:04 368
Політика 2020-10-09T18:15:14+03:00
Українські Новини
Кличко заявив про початок будівництва нового пішохідного мосту на Оболонській набережній

Кличко заявив про початок будівництва нового пішохідного мосту на Оболонській набережній

Ольга Фандорина
Кличко и мост. Фото: kiev.klichko.org
Кличко и мост. Фото: kiev.klichko.org

Міська влада розпочинає втілення ще одного інфраструктурного проекту - будівництво нового пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів «Оболонський». Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час перевірки початку робіт на об’єкті. про це повідомляється на сайті мера.

«Сьогодні ми розпочинаємо будівництво нового об’єкту - пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів «Оболонський». І плануємо реалізувати цей важливий для оболонців, киян і гостей столиці проект уже в середині наступного року. Міст з’єднає Оболонську набережну (в районі гольф-центру) з островом “Оболонський”», - сказав Кличко.

За його словами, ширина мосту буде 4 метри. Довжина - 164 метри. Він матиме три прольоти. Конструкція споруди спиратиметься на 4 опори, дві з яких будуть розташовані в протоці.

«Міст матиме дуже цікавий архітектурний вигляд та підсвічуватиметься у вечірній і нічний час. І буде комфортним для пересування маломобільних груп населення. На мосту та прилеглій території облаштуємо відеоспостереження задля безпеки киян та гостей столиці, - повідомив мер. - Здійснимо також благоустрій на острові. З мінімальним втручанням в природній ландшафт. Облаштуємо там зону для купання. Щоб у киян було більше чудових місць для відпочинку. Важливо, що пішохідний міст не заважатиме проходу маломірних суден до затоки «Оболонь». Міст збудуємо за кошти меценатів», - підкреслив Віталій Кличко.

 
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