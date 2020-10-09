Польща планує передати українським лікарням обладнання та надати іншу допомогу в період пандемії. Про це заявив Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі під час Форум координації міжнародної технічної допомоги "Партнерство заради розвитку", який пройшов за участю прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля, першого заступника голови Офісу Президента Сергія Трофімова та послів країн-донорів, повідомляється на сторінці Посольства Польщі в Україні у Facebook.

"Посол Польщі Бартош Ціхоцькі підкреслив: польську допомогу під час пандемії Covid-19, обладнання місцевих лікарень, підтримку цивільного населення, Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ на Донбасі, очікування ефективної реформи місцевого самоврядування і судової влади та обмеження корупції", – відзначили у Посольстві Польщі.

У прес-службі Кабінету Міністрів України відзначили, що під час відеоконференції обговорювались стратегічні питання з керівниками місій в Україні та головами зі співробітництва.

Денис Шмигаль наголосив, що Уряд переходить від концепції "донорства" до "партнерства з розвитку", і нинішній Форум засвідчує початок спільного формування порядку денного й пріоритетів для розвитку.

"Пріоритетами Уряду є виконання міжнародних зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС та Меморандумом з МВФ, а також досягнення Цілей сталого розвитку як індикаторів нашої роботи. Сфери нашої діяльності тотожні пріоритетам партнерів з розвитку, зокрема це економічна свобода, національна безпека, верховенство права, людський розвиток та ефективне урядування", — сказав Глава Уряду.

Денис Шмигаль виокремив топ-5 пріоритетів, які Уряд має намір реалізовувати в Україні. Серед них, зокрема, державно-приватне партнерство у сфері концесії портів та доріг, розвиток у рамках Зеленого курсу ЄС водневої енергетики, розвиток системи управління відходами, розвиток фондового ринку, створення Національної економічної стратегії до 2030 року.

"За підсумками Форуму Прем'єр-Міністр і партнери з розвитку ухвалили спільну заяву, в якій визначаються основні напрямки для співпраці. Сторони підтвердили подальше зміцнення партнерства в наступному році і зобов’язалися продовжувати діалог на всіх трьох рівнях координації міжнародної технічної допомоги", – відзначили у прес-службі Кабінету Міністрів України.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини