Кодекс стрільця від дівчат-моделей

Існує 4 дуже простих правила, які убезпечать від нещасних випадків, якщо вам до рук потрапила зброя – вони складають «Кодекс стрільця».

Про це нагадує у фотодобірці на своєму сайті журнал «Мир увлечений: Охота & Оружие».

«Якщо Вам доводиться мати справу зі зброєю, дотримання цих 4-х простих правил гарантовано убезпечить від неприємностей та нещасних випадків», - зазначено у матеріалі видання.

Правило № 1:

Я завжди повожусь зі зброєю, як із зарядженню!



Правило № 2:

Я ніколи не кладу палець на спусковий гачок, якщо не збираюсь стріляти.

Правило № 3:

Я ніколи не направлю зброю туди, куди я не хочу стріляти.

Правило № 4:

Перед пострілом, я завжди перевірю, що перед мішенню і за нею.

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