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12 жовтня 2020, понеділок, 12:34 8
Lifestyle 2020-10-12T14:05:32+03:00
Українські Новини
Кодекс стрільця від дівчат-моделей

Кодекс стрільця від дівчат-моделей

Олександр Децик
Кодекс стрільця
Кодекс стрільця

Існує 4 дуже простих правила, які убезпечать від нещасних випадків, якщо вам до рук потрапила зброя – вони складають «Кодекс стрільця».

Про це нагадує у фотодобірці на своєму сайті журнал «Мир увлечений: Охота & Оружие».

«Якщо Вам доводиться мати справу зі зброєю, дотримання цих 4-х простих правил гарантовано  убезпечить від неприємностей та нещасних випадків», - зазначено у матеріалі видання.

Правило № 1:

Я завжди повожусь зі зброєю, як із зарядженню!


Правило № 2:

Я ніколи не кладу палець на спусковий гачок, якщо не збираюсь стріляти.

Правило № 3:

Я ніколи не направлю зброю туди, куди я не хочу стріляти.

 

Правило № 4:

Перед пострілом, я завжди перевірю, що перед мішенню і за нею.

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