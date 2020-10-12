Кодекс стрільця від дівчат-моделей

Існує 4 дуже простих правила, які убезпечать від нещасних випадків, якщо вам до рук потрапила зброя – вони складають «Кодекс стрільця». Про це нагадує у фотодобірці на своєму сайті журнал «Мир увлечений: Охота & Оружие». «Якщо Вам доводиться мати справу зі зброєю, дотримання цих 4-х простих правил гарантовано убезпечить від неприємностей та нещасних випадків», - зазначено у матеріалі видання. Правило № 1: Я завжди повожусь зі зброєю, як із зарядженню! Правило № 2: Я ніколи не кладу палець на спусковий гачок, якщо не збираюсь стріляти. Правило № 3: Я ніколи не направлю зброю туди, куди я не хочу стріляти. Правило № 4: Перед пострілом, я завжди перевірю, що перед мішенню і за нею.