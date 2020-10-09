Битва за Запоріжжя: Президент і Тишечко проти Буряка і команди

Економічна ситуація в Запоріжжі небажана для репутації Президента і ОП - місто опинилося на межі банкрутства. Тому в команді "Слуги народу" намагатимуться змінити керівництво міста всіма доступними способами. Ніяких компромісів між старою владою і командою Президента в цьому місті не буде.

Про це в Facebook заявив економічний оглядач і політичний експерт Олександр Охріменко.

"За крісло мера в Запоріжжі готові боротися. Ніяких компромісів як у Києві не буде. Сьогодні Запоріжжя фактично стоїть на межі банкрутства. Місто набрало кредитів на 1 млрд 477 млн ​​грн. А відповідно до показників Прогнозу бюджету міста Запоріжжя на 2021-2022 роки межа загального обсягу місцевого боргу та гарантованого територіальною громадою міста боргу на кінець 2020 становитиме вже 3,5 млрд грн", - повідомив експерт.

За словами Олександра Охріменка, борги міського бюджету Запоріжжя, в тому числі, ростуть через завищені ставки по кредитах.

"Останні два кредити на 600 млн грн місто отримало під 19,5% річних. При тому, що середня ставка по муніципальних кредитах, як правило, не перевищує 16%", - написав він.

Відзначимо, що основні виплати по тілу кредитів, які Запоріжжя взяло в період з 2018 року по перше півріччя 2020 року, розпочнуться вже цієї осені - з 2 листопада. При цьому на обслуговування кредитів місто за два роки вже витратило понад 200 млн грн - 93 млн грн в 2019 і 129 в 2020-му році.

"Виплачувати гроші по тілу останніх кредитів Запоріжжя почне тільки цієї осені - з 2 листопада, відразу після виборів. І ось тоді почнуться по-справжньому непопулярні рішення. Чи розуміють в партії "Слуга Народу", що Запоріжжя стоїть на межі банкрутства і повного колапсу? Ймовірно, так. І тому в місті розгорнули активну боротьбу за крісло мера", - підсумував експерт.

Пост Олександра Охріменка. Скріншот: Facebook/Олександр Охріменко

Нагадаємо, що кандидатом в мери Запоріжжя від політичної партії "Слуга Народу" є Віталій Тишечко. Основним опонентом кандидата від команди Президента є чинний мер Володимир Буряк.

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